Mara Torres aborda el suicidio en ‘Recuérdame bailando’: «La falta de información no ha ayudado nada a las familias»

La periodista y escritora Mara Torres ha asegurado que «el suicidio se puede prevenir» y que «el silencio, el estigma y la falta de información no ha ayudado nada ni a las familias ni a las personas que sufren», en una entrevista a Europa Press con motivo de la publicación de su «novela real» ‘Recuérdame bailando’ (Editorial Planeta).

Torres reflexiona en su nuevo libro sobre el suicidio a través de su relato en primera persona, que incluye los momentos posteriores al suicidio de su hermana menor Aly, y a través del diario personal de Aly.

Con la intención de que el lector entre en la vida de los personajes, su contexto y circunstancias y «después saque una conclusión», Torres plasma su historia personal para romper también con «el silencio, el estigma y el tabú que rodea al suicidio, que es lo que impide acceder a la información».

‘Recuérdame bailando’ combina una parte vinculada con el duelo y la pérdida de un ser querido, «en la que todos pueden sentirse identificados», según ha apuntado Torres, con la vida de una treintañera, la de Aly.

Y es que el libro contiene dos partes muy diferenciadas. La primera relata cómo los familiares recibieron la noticia de la muerte de Aly y la segunda, muestra extractos del diario personal de Aly, desconocido por la familia hasta su muerte y que escribió durante los últimos cinco años de su vida.

«Es la muerte inesperada y a destiempo de un miembro de la familia, en este caso de una hermana. Hay una parte en la que quien ha leído el libro se siente identificado con el dolor, la tristeza, el rito, el cobijo que suponen esos primeros días de duelo con toda la gente que te quiere. Y luego hay una parte que es la historia de mi hermana en la que tú estás leyendo la vida de una treintañera. Así que es muy fácil también sentirse identificada con cosas que pasan», ha detallado Torres.

La autora refleja casi 12 años después de la muerte de su hermana Aly, su dualidad, caracterizada por una faceta conocida, la «luminosa», y por otra interior y oculta, que plasmó en su diario personal.

«Mi hermana tenía una vida luminosa, por un lado, una vida vitalista, entraba, salía, amigos, colegas, familia, música, cine. Y luego tenía una parte que es la que ya deriva al escribir, que tiene que ver con una tristeza profunda, con un hundimiento poco a poco, con algo que se estaba gestando dentro de ella desde hace muchos años. Que es lo que nosotros descubrimos cuando leímos el libro», según Torres.

«Faltan herramientas e información»

Cuando empezó a escribir este libro, Torres «estaba convencida» de que no lo iba a firmar, decisión inicial que le dio «mucha libertad como autora» pero que finalmente abandonó.

Publicar el libro con su nombre ha tenido que ver con que, según ha remarcado Torres, hay 4.000 suicidios al año en España y es la primera muerte entre gente joven, por encima de las muertes por accidentes de tráfico, que se cifran alrededor de 600.

«Me parecía que si yo no firmaba, estaba participando un poco del silencio y del tabú, que yo estaba diciendo que a nosotros no nos había venido bien», según Torres.

«Faltan herramientas, falta información para afrontar qué les pasa o dónde pueden ir, que es al médico donde tiene que ir», ha reinterado la autora, quien ha asegurado que ha decidido firmarlo «después de meditarlo mucho» con su familia.

«Encontrar pistas»

‘Recuérdame bailando’ relata, entre otros sucesos, el intento de suicidio que tuvo Aly a los 13 años, hace 30 años, cuando «no había nada de información sobre salud mental y nadie hablaba de salud mental ni en la vida cotidiana, ni en los medios de comunicación».

«Nos dijeron que había sido una llamada de atención, que estuviéramos atentos, pero que no le diéramos demasiada importancia. Creo que eso sí que marcó nuestra relación con el suicidio», según Torres, que ha destacado que a día de hoy se sabe que un primer intento de suicidio multiplica exponencialmente la posibilidades de que se vuelva a producir.

Torres ha destacado que actualmente se tiene más información que entonces aunque «no mucha todavía», y «lo importante» de ‘Recuérdame Bailando’ «es encontrar factores de riesgo, encontrar pistas».

«Hay algunas vinculadas con la enfermedad mental que hoy sabemos que son pistas que la vinculan con alguna patología que ella podía tener, pero nosotros, como ella no nos lo contó, no tuvimos cómo abordarlo. Desde luego el papel de los terapeutas, de los psicólogos, de los psiquiatras es importantísima. Hacer una labor fundamental y el silencio y el estigma y el tabú que rodea al suicidio lo que nos impide acceder también a esa información», ha considerado la autora.

El diario de su hermana Aly habla de «una neurona descontrolada», de «sentirse sin diagnosticar» o de que su mente «le hace tomar decisiones que ella no quiere tomar», pensamientos que la familia de Mara Torres desconocían, según ha revelado Torres.

«Ella no se entendía a sí misma. Lo que pasa es que no nos lo contó a nosotros pues por no preocuparnos porque tampoco sabía qué decirnos, entiendo. Faltaba información que yo creo que es importante visibilizar, no tenemos herramientas para manejarnos ante situaciones así», ha apostillado Torres.