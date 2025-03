Morant a Mazón: «Se puede gobernar sin presupuestos, pero no sin legitimidad del pueblo»

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha acusado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de «agarrarse a la silla» y a Vox de «ir a rescatarlo», lo que les da mayoría parlamentaria, pero cree que «han perdido la mayoría social». «Un Gobierno puede gobernar sin presupuestos, pero no puede gobernar sin dignidad ni sin la legitimidad de su pueblo», ha aseverado.

Así se ha expresado este jueves Morant en declaraciones a los medios de comunicación en Benicarló (Castellón), al ser preguntada por si ve futuro a su petición de elecciones anticipadas tras la aprobación de los presupuestos autonómicos para 2025 –tras pactar PP y Vox–.

«Un gobierno puede gobernar sin presupuestos, pero no puede gobernar sin dignidad ni sin la legitimidad de su pueblo. Y hoy en día, el presidente Mazón, el Partido Popular y Vox ya no tienen ni una cosa ni la otra. Ni dignidad ni la legitimidad del pueblo. Ante una crisis como esta, la gente tiene derecho a votar y a elegir quién comanda su futuro», ha reclamado.

La líder de los socialistas valencianos ha reprochado que Mazón «se aferra a la silla y se encierra entre las paredes de Les Corts y del Palau». «Unas paredes muy gruesas que hacen que no pueda escuchar el grito de la calle de ‘Mazón dimisión’. Frente a esa angustia de un Mazón que es insoportable ya, ¿quién ha ido a rescatarlo? Vox. Por lo tanto, ya Vox y el Partido Popular están unidos y han unido su destino al destino de Mazón. Igual de insoportable que es para la ciudadanía que Mazón continúe, lo será que continúe este gobierno con estos presupuestos», ha censurado.

En la misma línea, ha criticado que el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, «podía haber destituido a Mazón, pero no ha querido», al igual que Vox. «Nosotros sí queremos, queremos que Mazón se vaya. Pero detrás de él, todos los demás que son cómplices. La única manera de que podamos hacer que Mazón se vaya y el Partido Popular y Vox es con unas elecciones. Ellos no quieren. Nosotros queremos dar la voz al pueblo y que el pueblo hable, porque los valencianos y las valencianas queremos que Mazón se vaya», ha insistido, al tiempo que ha agregado que «el pueblo valenciano no merece este gobierno». «Más pronto que tarde, lo tomaremos», ha subrayado.

En relación a la aprobación de los presupuestos autonómicos para 2025, Morant ha denunciado que suponen «un nuevo recorte en términos de lucha y conquista de la igualdad» y que han «elegido la bandera del negacionismo». «Mi generación no podía imaginarse que las cosas que nos contaban nuestros abuelos y abuelas, de la época en blanco y negro de esta sociedad, tuviéramos que volver a vivirlas», ha lamentado.

En concreto, ha denunciado el «ataque» al valenciano con un «recorte brutal», al derecho a la igualdad de las mujeres, «con un recorte de más del 25% en políticas de igualdad»; o a «estar protegidos frente a una amenaza que hemos visto con toda la crueldad en la dana, que es el cambio climático y las consecuencias que tiene sobre la vida de la gente».

«Los negacionistas de la igualdad, los negacionistas de la diversidad, los negacionistas del cambio climático y los negacionistas de la democracia, no ganarán. Y no ganarán porque siempre ganará la democracia», ha sostenido.

Interpelada por la reducción del 25 por ciento al presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la líder del PSPV ha denunciado que «atacar el valenciano es atacar la identidad de todo un pueblo», al tiempo que ha lamentado que «nos quieren devolver a la época del blanco y negro»: «Los ultras que han venido a salvar a Mazón quieren atacar los derechos de los valencianos y valencianas rompiendo todos los consensos», ha zanjado.