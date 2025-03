Albares dice que España da ejemplo en ayuda militar a Ucrania frente a la propuesta de 40.000 millones de la UE

La concejala socialista Ana Lima ha defendido que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, «ha pedido disculpas» por decir que «fueron 7.291 las víctimas o personas mayores asesinadas» durante la pandemia en las residencias de la región y ha criticado «el tono» del PP.

En una pregunta del PSOE en la comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, el delegado del área, José Fernández, ha criticado a la edil por «no empezar su intervención con una disculpas» y ha cargado contra «su silencio cómplice».

La semana pasada, la portavoz socialista aseguró que «fueron 7.291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales» de la región, «fruto de un protocolo de la vergüenza que tiene la firma del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso».

Estas declaraciones provocaron que el Gobierno regional presente una querella contra Maroto y que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, rompa relaciones con el Grupo Municipal Socialista. Desde ahora se corta toda comunicación con los socialistas, «únicamente se les atenderá a través de los instrumentos legales de control que tienen en Pleno y comisiones».

La también secretaria general del PSOE Madrid Ciudad se retractó de sus palabras, vía comunicado, explicando que su intención fue «destacar que estas personas fallecieron en las residencias madrileñas sin recibir tratamiento médico adecuado».

LIMA CRITICA «EL TONO DEL PP» EN LA COMISIÓN

«Maroto nos llamó asesinos al PP y a la Comunidad de Madrid. Me hubiera gustado que por lo menos ustedes, en lugar del silencio, hubieran dicho yo no estoy de acuerdo con ese tono y esas formas de hacer política», ha lanzado Fernández en su intervención.

Lima ha respondido que la portavoz del PSOE «ya ha pedido disculpas» y ha criticado el «tono que se utiliza» en la comisión. «A mí nunca me ha gustado y lo he dicho desde el principio. Ustedes no son ningunos angelitos con nosotros. Me está llamando siempre sanchista y mentirosa antes de yo abrir la boca, ¿cómo quiere que luego nos relacionemos? Hay que tener un poquito de coherencia», ha añadido.

El delegado ha insistido en que Maroto «solo se ha retractado para que no tenga una querella» y ha subrayado que «ya se verá si prospera o no» porque, según ha afirmado, «esas maneras de retractarse judicialmente no están muy claras». «Disculpas no ha pedido», ha zanjado.

Este fin de semana, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García, indicó que la Comunidad de Madrid mantenía su querella contra la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento al no haber recibido «una rectificación formal».