Propuesta de ocio: In Edit On Tour hará una nueva parada en CaixaForum Madrid con documentales y música en directo

7 Mar 2025 por Redacción Irispress

In-Edit On Tour, organizado por la Fundación ”la Caixa” en colaboración con In-Edit, el Festival Internacional de Documental Musical de Barcelona, llega a CaixaForum Madrid del 14 de marzo al 4 de abril.

Este evento permite explorar el mundo del documental musical con una selección de los mejores títulos del festival, presentado por el músico y comunicador Esteban Girón.

Un tour de cuatro paradas

El 14 de marzo, se proyectará Soundtrack to a Coup d’Etat (2024), dirigido por Johan Grimonprez. Este documental, galardonado con el premio al mejor documental musical internacional de In-Edit 2024 y nominado al Oscar 2025, explora la relación entre el jazz y la descolonización. La historia narra cómo los músicos Abbey Lincoln y Max Roach irrumpieron en la ONU en 1961 para protestar por el asesinato de Patrice Lumumba.

Antes de la proyección, habrá un warm up con un concierto de jazz a cargo de RN Trio.

El 21 de marzo, se proyectará From Dance to God (2024), una serie documental de Ramon Tort que explora la conexión entre la danza y la espiritualidad. En esta ocasión, se exhibirá el primer episodio, de 50 minutos de duración, seguido de un coloquio con el director. Ramon Tort es ya un nombre habitual en In-Edit, tras el éxito de su documental From Vinyl to Camila en la edición anterior.

El 28 de marzo, será el turno de Blur, to the end (2024), dirigido por Toby L. Este documental narra el esperado regreso de Blur y la grabación de su más reciente álbum, The Ballad of Darren (2023).

La película muestra el reencuentro entre Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree, destacando su emotiva conexión en el escenario de Wembley. Antes de la proyección, el público podrá disfrutar de un warm up con Don Viti, DJ especializado en britpop.

El 4 de abril, el ciclo se cerrará con The Stones and Brian Jones (2023), un documental de Nick Broomfield que explora la vida de Brian Jones, fundador de The Rolling Stones y miembro del legendario club de los 27. A través de imágenes inéditas y entrevistas, la película revela el papel crucial de Jones en el éxito de la banda. Esta sesión contará con subtítulos para personas sordas y, como en la anterior, habrá un warm up a cargo de Don Viti.

Un referente del documental musical

Con más de 20 años de trayectoria, In-Edit es un festival internacional que muestra el poder de la música para narrar historias.

Su colaboración con Fundación ”la Caixa” ha permitido que CaixaForum+ sea la sede online del festival por segundo año, ofreciendo una selección de documentales.

In-Edit On Tour arranca en Madrid y continuará en CaixaForum València.