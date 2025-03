Rodríguez dice que no se pondrá «ni un euro ni un suelo» en viviendas públicas que no sean a perpetuidad

5 Mar 2025 por Redacción Irispress

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado en Bilbao que la Administración General del Estado no pondrá «ni un euro ni un suelo» para iniciativas que no garanticen vivienda pública y asequible a perpetuidad, es decir que «lo que nace público permanezca público».

Tras alabar las políticas «pioneras» desarrolladas en Euskadi y que, a su juicio, suponen un ejemplo para el resto de España, ha abogado por trabajar de forma colaborativa con todas las administraciones públicas del Estado. «Lo que no es de mi competencia, es de mi incumbencia», ha asegurado.

Rodríguez, que ha presentado en Forum Europa-Tribuna Euskadi al consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso ha señalado que al estar ambos al frente de una materia como la de vivienda en las administraciones central y vasca, les une «una de esas causas nobles que hacen de la política esa actividad que hay que poner en valor cada día, sobre todo en los tiempos que corren, cuando algunos quieren que la política sea otra cosa».

«Yo reivindico hoy que la política no es más que la entrega y el servicio público para mejorar la vida de la gente. Y si hay que mejorar la vida de la gente, no se puede hacer si esta gente, para dar cobertura a su vida, no tiene un techo», ha asegurado.

Su presencia este miércoles en Bilbao, según ha explicado, «simboliza el compromiso del Gobierno de España para trabajar de forma colaborativa con todas las administraciones públicas». «Ante un problema social como el que nos incumbe en este momento y tenemos que dar respuesta, uno puede adoptar distintas posiciones. Pero, desde luego, la determinación y la valentía política es la que nos une también a Denis como consejero y a mí como ministra», ha insistido.

IMPLICACIÓN DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES

En este sentido, se ha referido a quienes «con la excusa de la competencia o de la responsabilidad no escrita en algún Boletín Oficial, se escudan en que esto es cosa de otros». «Yo digo siempre que lo que no es de mi competencia es de mi incumbencia. Y, en este caso, la política de vivienda la hemos de resolver con la colaboración y la implicación de todas las administraciones públicas», ha enfatizado.

Isabel Rodríguez ha subrayado que, «sin duda, el desarrollo del autogobierno vasco ha demostrado cómo el ejercicio de esta competencia con absoluta determinación ha hecho posible que las políticas públicas de vivienda en el País Vasco sean hoy una inspiración para el conjunto de España».

También ha explicado que, en su recorrido como ministra de Vivienda, «a lo largo y ancho del conjunto del país», y cuando tiene que hablar con otras administraciones públicas, con ayuntamientos y comunidades autónomas, pone «siempre como ejemplo de la buena gestión de las políticas públicas lo que ha ocurrido en el País Vasco».

De esta forma, se ha remontado a los años 80, cuando Euskadi asumió la competencia en materia de Vivienda y construyó «un modelo pionero para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada, y también con la apuesta por un desarrollo urbano sostenible».

Se trata, tal como ha dicho, de esa «sostenibilidad» que ahora todos manejan, «pero que en aquel tiempo se entendía sobre todo como cohesión social, más allá del respeto medioambiental que, por supuesto, ahora se ha de velar, o el desarrollo económico».

UN GRAN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA

La ministra ha apuntado que, «gracias a eso, esta comunidad se ha dotado de un gran parque público de vivienda», con una iniciativa «muy pionera» que ella ahora reivindica, como fue «la protección oficial de todas las viviendas públicas calificadas a perpetuidad». «Esto ha permitido que hoy el País Vasco, a diferencia de otras zonas de España, cuente con un parque sólido de viviendas públicas y asequibles. Eso no ha ocurrido en el resto de España», ha manifestado.

Por ello, Isabel Rodríguez se ha comprometido a practicarlo desde la Administración General del Estado. «Y reivindico al resto de comunidades autónomas que aún no tienen en sus normas y en sus competencias el blindar el parque público de vivienda, que lo haga como lo hizo ya hace dos décadas el País Vasco; el calificar siempre de protegida la vivienda que hayamos construido con fondos públicos», ha añadido.

En esta línea, ha aseverado que no se pondrá «ni un euro, ni un suelo, ni ninguna iniciativa desde la Administración general del Estado que no sea para garantizar que lo que nace público permanece público».

«Os podéis sentir muy orgullosos de que eso que hoy ha alcanzado el consenso social, tuvo antes un impulso político, cuando entonces nadie hablaba de esto y construíamos y construíamos para, después, descalificar y dejar de proteger todas esas viviendas. Si hoy dispusiéramos de ellas, no tendríamos la máxima debilidad con la que competimos en el entorno europeo, que también padece este problema», ha mantenido.

De esta forma, ha recordado que en España se tienen «los indicadores más bajos de parque público de vivienda», aunque «se va recuperando y se ha pasado en los últimos cuatro años del 2,5 al 3,4%».

De Euskadi, según ha subrayado, son «muchos los ejemplos de políticas públicas» que les inspiran, como el programa Bizigune o Alokabide. «Sin duda, está siendo parte de los cimientos sobre los que estamos anclando la nueva empresa pública estatal de vivienda y suelo», ha explicado.

PARQUE DE VIVIENDA ASEQUIBLE

Para Isabel Rodríguez, poder construir un parque de vivienda asequible e incrementar la oferta de vivienda, «tiene que acompañarse, además, de regulación, esa regulación que aquí (en Euskadi) protegía la vivienda pública y que ahora protege a los inquilinos».

Por ello, ha felicitado al Gobierno Vasco «por esa iniciativa de plasmar en las normas lo que es el sufrimiento real de las familias». «La declaración de zona tensionada, no me canso de repetir, no es un enunciado de la Ley Vivienda, es la constatación de una realidad», ha remarcado.

En este sentido, ha constatado que «las personas que dedican el 50, el 60, el 70, el 80% o incluso el 100%, en el caso de los jóvenes, a pagar una vivienda, merecen que todas las Administraciones públicas» actúen «de forma contundente para revertir la situación en el menor tiempo posible con limitación de precios, como ha ratificado el Tribunal Constitucional, y reclama la sociedad, pero también construyendo más vivienda, agilizando más suelos en estos casos».

Por ello, ha dado la enhorabuena a Denis Itxaso «por abordar una mejor regulación y por avanzar en más ayudas». «Nos tenéis a vuestro lado el Gobierno vasco en su conjunto, pero especialmente, en mi caso, Denis, me tienes a tu lado para seguir contribuyendo, como hemos hecho hasta ahora con los fondos de recuperación, en la construcción de un parque de vivienda más asequible, en la rehabilitación de las viviendas de nuestros barrios, aproximándonos a esa realidad desde la proximidad que aportáis en colaboración con todas las Administraciones», ha subrayado.

En este sentido, ha ofrecido la colaboración del Gobierno de España «con todas aquellas entidades sociales o empresariales que quieran contribuir a dar respuesta al problema de la vivienda que hoy sufren miles de españoles». «No hay mejor causa que nos una en la acción política», ha defendido.

A su juicio, Itxaso «aporta a la buena gestión, al buen hacer, la empatía, la cercanía, la proximidad y los valores que, como socialistas, nos unen para hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor».