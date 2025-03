La obra ‘7.291’, que denuncia papel de la Comunidad de Madrid en la gestión de las residencias, se expone en ARCO

5 Mar 2025 por Redacción Irispress

‘7.291’, obra del artista Ramón Mateos que hace referencia al documental homónimo de Diego Galán y recibe el mismo nombre que la plataforma de familiares de fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, es una de las piezas presentes en ARCO 2025.

La instalación de cadenas ha llegado a Ifema Madrid –donde se celebra la feria desde este 5 de marzo hasta el próximo 9– gracias a la madrileña Galería Freijo con un precio de 15.000 euros

Así, la obra –una cortina de aluminio anonizado en la que el número 7.291 se ha impreso en blanco– no se había visto nunca antes e incluso el artista ha querido que se desvelase solamente durante el montaje en la tarde del martes.

«Ese número se ha convertido en un icono de muchas cosas: de lo que se nos quiere ocultar, también en un icono de las tristezas de lo que ha sucedido, de gente fallecida… A veces parece mentira que un número nos diga tanto», ha afirmado la directora y propietaria de la galería, Angustias Freijo en declaraciones a los medios, al tiempo que ha afirmado que la cifra hace referencia directamente al documental homónimo,

Freijo ha criticado que el documental de Galán no se ha querido «exhibir» en Telemadrid y ha defendido que se presente ahora en ARCO. «Lo presentamos en la feria de ARCO en Madrid cuando es en Madrid donde hay esta especie de censura, de alguna manera», ha detallado.

«Esta chica, Ayuso, es muy simpática pero no creo que le guste el arte porque la clase política no es aficionada al arte. El último político que tuvo interés por el arte fue don Manuel Azaña y han pasado 100 años», ha afeado.

TRUMP, ABASCAL, ELON MUSK, MELONI, LE PEN, PRESENTES EN LA FERIA

Tal y como adelantó la directora de la feria en una entrevista con Europa Press, el presidente del Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, protagoniza una de las obras, concretamente la de Eugenio Merino en ADN Galería, ‘Lavado de cara’.

Con un precio de 22.000 euros, Merino ha colocado 17 platos también con el rostro de Elon Musk y las caras de los principales líderes presentes en la cumbre en Madrid de ‘Patriotas por Europa’, que tuvo a Santiago Abascal como anfitrión y presencia de Marine Le Pen, Matteo Salvini o Viktor Orbán– en un lavavajillas.

Precisamente, el manager de la galería, Jordi Vernis, ha precisado que se trata de una escultura en la que Trump, Bolsonaro, Meloni o Abascal sirven de soporte para que el artista reflexione sobre cómo los medios de comunicación y la sociedad en general hacen «bastante fácil» que se «blanquee» la imagen de la extrema derecha.

JOAN MIRÓ, EL ARTISTA MÁS CARO DE LA FERIA

Algunas de las piezas más caras de esta edición –en la que predomina la pintura por encima de otros formatos– alcanzan los 1.600.000 euros y se encuentran en la galería española Leandro Navarro.

Concretamente, Navarro ha explicado a los medios de comunicación que el óleo de Joan Miró ‘Tete aut trois cheveux devant la lune’ tiene un precio de 1.600.000 euros, pero le sigue de cerca ‘Pipe et paquet de tabac’, de Juan Gris, que está en torno a 1.250.000 euros.

Mientras, en la galería LELONG, también tiene uno de los precios más altos, 1.200.000 euros, con el collague de Miró ‘1953 Gouache’.

Entre las obras de menor precio, por 300 euros, se encuentra la de la artista Inma Herrera en la galería F2 GALLERY; por 400 euros los asistentes podrán adquirir una serie de dibujos hechos a carboncillo, pastel y tinta sobre papel de la artista Katinka Huang; y por 450 euros, una pieza textil de Karina Mendrecxky, según ha podido confirmar Europa Press.

LA GALERÍA DE HELGA DE ALVEAR, PRESENTE PERO CON FUTURO INCIERTO

La galería de la emblemática coleccionista Helga de Alvear está presente en la que es la primera edición de ARCO sin ella, tras su fallecimiento el pasado XXX de febrero. De hecho, ARCO se abre este miércoles 5 de marzo con un aplauso homenaje a De Alvear.

Según ha explicado el director de la galería, Alberto Gallardo, a Europa Press, su presencia este año es más bien «homenaje» y por eso las once obras que alberga su ‘stand’, no están a la venta. Además, Gallardo ha explicado a medios de comunicación que aún no sabe «que sucederá» en el futuro con la galería.

«Traemos una selección de piezas adquiridas por Helga tanto en ARCO como en ARCOlisboa en los últimos 15 años. Es una pequeña selección de los cientos de piezas que se adquirieron en la feria. ARCO era casi su lugar favorito para comprarlas y es una pequeña selección que denota el gusto por la abstracción de Helga, pero sobre todo por el color», ha añadido.

Antes de que la feria haya abierto sus puertas, tanto las galerías como algunos de los artistas han estado trabajando este martes en el recinto ferial, ultimando así los últimos detalles. Sin embargo, la lluvia ha provocado que en varios puntos de los pabellones 7 y 9 de Ifema Madrid hayan aparecido goteras.

Además, otro de los temas de arte político que han visto los pasillos aún vacíos del recinto, ha sido la guerra en Palestina. En ese sentido, la artista Tania Blanco, ha llegado al ‘stand’ de la galería FORMATOCOMODO con dos retratos de mujeres palestinas, haciendo así una doble reivindicación.

En el acrílico sobre tela ‘Bisan Owda’, Blanco ha retratado a la periodista y directora de cine Bisan Owda, que ha documentado la situación en su país natal a través de las redes sociales. Además, en un segundo retrato que dialoga con este primero, ‘Hallamar’, la artista ha representado a una mujer palestina vestida con un traje regional.