Montero dice que «es falso» que el SMI vaya a pagar más impuestos y reprocha que con Rajoy se tributaba más

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aseverado este miércoles que «es falso» que el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) de 1.184 euros vaya a tributar más si este no queda exento de IRPF, pues el año pasado esa retribución ya pagaba ese impuesto y hace años, con el Gobierno de Mariano Rajoy, tributaban 839 euros más.

Montero ha protagonizado buena parte de la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, donde PP, Vox, Junts y Podemos se han dirigido a ella para preguntarle por asuntos fiscales y, sobre todo, por la no exención de IRPF al SMI tras su última subida.

La primera en dirigirse a la vicepresidenta ha sido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha reprochado que con esa decisión, de los 50 euros que se ha subido el salario, sólo llegan 25 al bolsillo de los trabajadores. «Los otros se quedan en la caja de la ministra. La banca Montero siempre gana», ha ironizado.

En el turno de réplica, la ministra ha explicado que la decisión de someter a tributación el salario mínimo no es para recaudar más, sino para no recaudar menos porque en los últimos seis años ha subido 400 euros en términos mensuales. Asimismo, ha enfatizado que el 80% de personas que perciben el SMI no van a tener que pagar IRPF. «En la época del Partido Popular estos salarios tributaban 839 euros, el 80%, con este Gobierno, va a tributar cero», ha zanjado.