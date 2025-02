Igualdad pone el foco en la brecha salarial en el deporte: En el fútbol la desigualdad «es de un 744%»

La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha puesto el foco en la desigualdad salarial en el deporte y concretamente en el fútbol, en el que, según ha afirmado, la desigualdad es de «un 744%». Así lo ha expresado en una mesa redonda organizada por el Instituto de las Mujeres con motivo del Día de la Igualdad Salarial que se celebra el 22 de febrero.

Durante la jornada se visibilizaron las brechas existentes en diferentes disciplinas deportivas en España a través de las experiencias profesionales de distintas expertas en la materia. Para Hernández La del fútbol es «una desigualdad que no es casual, sino causal», y ha asegurado que «la atención, el foco, el interés mediático no surge de la nada, sino que se construye con inversión, visibilidad, espacios y respeto».

Precisamente en esta causalidad incidieron las participantes en el coloquio quienes rebatieron el argumento que se utiliza para de que el deporte femenino no genera los mismos ingresos que el masculino. Frente a ello, la presidenta del sindicato FUTPRO, Amanda Gutiérrez, aseguró que las futbolistas han conseguido «grandes hitos deportivos con menos recursos, menos ingresos y en menos tiempo». «Solo es necesario que los dirigentes de las instituciones deportivas estén cualificados, preparados y tengan perspectiva de género. Hay muy poca mujer en esos altos cargos», ha recalcado.

Las ponentes también hicieron hincapié en cómo esa desproporcionalidad en los salarios tiene consecuencias económicas directas en la vida de las deportistas, incluso en las de más alto nivel. «He sido jugadora de primera división durante 15 años, entrenadora también de primera división durante 10 y directora deportiva de clubes y federación y siempre he tenido que compaginar mi labor deportiva con mi trabajo de profesora de educación física. Nunca he podido vivir del deporte», ha relatado la exjugadora y entrenadora de fútbol Laura Torvisco. «Las mujeres nunca hemos visto una salida laboral después de nuestra vida deportiva porque no existe», ha concluido.

Dificultad para conciliar

Más allá del plano estrictamente laboral, las deportistas también han puesto de manifiesto las dificultades para conciliar su vida profesional y personal. Según se puso de manifiesto en la jornada, la ausencia de convenios laborales en la gran mayoría de deportes conlleva a que cuestiones como la conciliación, los cuidados o la maternidad no estén contempladas ni reguladas de manera justa ni equitativa.

Esto lleva a que algunas renuncien a formar una familia como la exjugadora de baloncesto Lucila Pascua, por «la inestabilidad laboral, el miedo a los cambios que pueda sufrir el cuerpo y la posibilidad de que nunca más te llamen para jugar», explicó.

Además, las expertas también quisieron remarcar el papel de los medios de comunicación como agentes necesarios en el proceso de transformación para acabar con la desigualdad en el deporte y la creación de referentes. Patricia Campos, expiloto de la armada española y entrenadora de fútbol, animó a «todas aquellas que tengan una ventana enlos medios de comunicación a hablar de las mujeres deportistas para intentar que la situación mejore».