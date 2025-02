Desarrollan un dispositivo que replica tumores para estudiar tratamientos con inmunoterapia

Un equipo liderado por el Instituto de Bioingeniería de Catalunya (IBEC) y el Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona ha desarrollado un dispositivo que permite replicar las características de los tumores y su entorno, lo que puede contribuir al estudio y desarrollo de tratamientos de inmunoterapia.

El trabajo, publicado en la revista ‘Nature Communications’, se basa en la microfluídica, y podría ayudar a seleccionar los tratamientos más convenientes para cada persona, informa el Hospital del Mar en un comunicado de este jueves.

El dispositivo, con el nombre de Micro Immune Response On Chip (Miro), permite «llenar un vacío» en la creación de tratamientos contra las células cancerosas: muchos desarrollos ofrecen resultados prometedores en laboratorio, in vitro y en ratones, pero no funcionan tan bien al trasladarse a los humanos.

Pruebas en cáncer de mama

Los investigadores ya han probado el Miro con muestras de cáncer de mama conocidas como HER2-positivas, que tienen niveles muy altos de la proteína HER2, ya que favorece el crecimiento rápido del tumor pero se puede tratar con terapias dirigidas específicamente a esta proteína.

Las pruebas realizadas han permitido comprobar la importancia del entorno que rodea los tumores de mama a la hora de protegerlo del tratamiento más habitual en este tipo de cáncer, el anticuerpo monoclonal trastuzumab.

Recrear tumores y personalizar tratamientos

El dispositivo, que también ha sido probado en tumores de pulmón o colon, está fabricado con técnicas de microfluídica, que permiten manipular fluidos y células a escala muy pequeña, y permite recrear y estudio la interacción entre células cancerosas, su tejido conectivo y las respuestas inmunes.

La capacidad del Miro para analizar el funcionamiento de diferentes tratamientos, la aparición de posibles resistencias e, incluso, identificar nuevos biomarcadores de manera individualizada para cada paciente, lo que representa un «gran avance» en el diseño y personalización de los tratamientos oncológicos de inmunoterapia.