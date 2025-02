Albares defiende que no cabe «debate sobre dónde tienen que ir los gazatíes» y reivindica la autonomía de España

Albares ha salido así al paso tanto de las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, apostando por la salida de Gaza de los palestinos hacia otros países de la región y que Estados Unidos tome el control de este enclave, como a las realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien ha planteado que países como España, que han reconocido a Palestina, deberían acoger a los gazatíes.

«Nadie debe de entrar en un debate sobre dónde deben de ir los gazatíes», ha defendido el ministro en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, esgrimiendo que es un «debate cerrado por ellos mismos» puesto que «la tierra de los gazatíes es Gaza y Gaza debe ser parte del futuro Estado palestino, como quiere España y la mayor parte de los países del planeta».

El ministro ha recordado que España «puntualmente» ha acogido a «palestinos que lo necesitan: niños enfermos, personas gravemente mutiladas, palestinos que necesitan el asilo y el refugio en España».

Dicho esto, ha recalcado que «España toma sus decisiones soberanamente y autónomamente» y por tanto «ningún tercero le tiene que decir lo que hacer». «Nosotros tenemos una política exterior coherente que dice lo mismo en Ucrania y en Palestina por los mismos principios y los mismos motivos y que defiende el Derecho Internacional», ha remarcado.

Así las cosas, ha apostado por «no caer en la tentación de estar comentando comentarios todo el tiempo». Preguntado sobre si considera que lo planteado por Trump y también por Katz, que ha dado instrucciones al Ejército israelí para preparar la «salida voluntaria» de palestinos de Gaza, son solo comentarios, Albares ha esgrimido que «por el momento no hay ningún hecho ni ningún acto al respecto».

«En política exterior uno se tiene que basar en hechos, opiniones, comentarios, hay muchos pero al final son los hechos los que cuentan», ha subrayado, incidiendo en que «eso no quita» que «España no haya dejado claro su posición, que es una posición autónoma, no condicionada por nadie» de rechazo al traslado forzoso de gazatíes. «Tenemos una política exterior con identidad propia», ha reivindicado.