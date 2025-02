Los puertos españoles ponen en valor sus 100 millones de m2 de superficie en la Fruit Logística de Berlín

Hasta 12 puertos españoles del sistema de titularidad estatal estarán presentes en la feria Fruit Logística, dentro del stand ‘Ports of Spain’ de Puertos del Estado, que se celebra del 5 al 7 de febrero en Berlín, y donde la empresa pública española pondrá en valor los casi 100 millones de metros cuadrados de superficie de sus puertos y áreas de depósito.

Su objetivo es posicionarse en el corazón de Europa como la mejor opción para el tráfico de productos frescos, también con almacenes frigoríficos con cerca de 2 millones de metros cúbicos de capacidad, casi 395.000 metros lineales de atraque y conexiones con cualquier puerto del mundo.

Asimismo, destacará sus puestos de control fronterizo (PCF) reforzados tras la entrada en vigor del nuevo modelo de servicios de control en frontera de mercancías, servicios fitosanitarios, y todo tipo de soluciones logísticas.

Además, el sistema portuario de titularidad estatal defiende que está comprometido con la descarbonización de toda la cadena de transporte, con iniciativas como el desarrollo de nuevos combustibles o las conexiones eléctricas a buques atracados (OPS).

La feria Fruit Logistica es el principal evento del sector en Europa, con la presencia de casi 3.000 empresas expositoras en 27 pabellones, y la asistencia prevista de más 66.000 profesionales de 145 países.

En el stand de Ports of Spain de 132 metros cuadrados, bajo el lema ‘Moving the best of nature’ se realizarán reuniones de trabajo de Puertos del Estado y los 12 puertos presentes (Almería, Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castellón, Huelva, Las Palmas, Málaga, Motril, Valencia y Vigo). Además, el miércoles 5 está prevista la visita al stand de una delegación de la Consejería Comercial de España en Alemania.

En 2024, el tráfico de este tipo de productos por los puertos españoles alcanzó las 11.299.220 toneladas, ligeramente inferior a los 11,9 millones de 2023, y superando los 11,11 millones de 2022.