El juez cuestiona a Mouliaá: «¿Y no sería que usted quería algo con ese señor y al no corresponderle por eso le denuncia?»

21 Ene 2025 por Redacción Irispress

La actriz Elisa Mouliaá aseguró el pasado jueves en su declaración ante el juez que investiga a Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual que el exdiputado actuó de forma «fría» y que si tardó en denunciar fue «por miedo». «El paró porque yo me zafé», aclaró.

Durante su declaración del pasado 16 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press, la artista respondió a las preguntas del magistrado Adolfo Carretero, que cuestionó en numerosas ocasiones la versión ofrecida por Mouliaá de lo ocurrido la noche de septiembre de 2021 en la que presuntamente se produjeron los hechos.

La actriz explicó que todo comenzó cuando el entonces dirigente la invitó a la presentación de su libro después de un año hablando por redes sociales. Después de la misma, ambos se fueron a tomar una cerveza a un bar cercano. Ella, que ha dicho que ya empezó a sentirse incómoda, le explicó entonces a Errejón que tenía que marcharse a una fiesta en casa de un amigo suyo, plan al que el político se unió.

En el taxi de camino, Errejón le habría impuesto una serie de condiciones que el juez calificó de «ridículas». «¿Usted es una persona acostumbrada al público, no fue capaz de decirle que las condiciones (que Errejón supuestamente le impuso) no eran aceptables?», cuestionó el juez, que le inquirió repetidas veces que por qué no le pidió que parase.

«Lo interpreté como una manera de bromear, como de saltarse 10 pasos de una manera bastante torpe, lo quise pasar por alto», le aclaró la actriz, que continuó con el relato. Tras bajarse del taxi, llegaron al ascensor, donde Errejón la habría besado de forma violenta.

«PONER ALGO EN LA COPA»

Cuando llegaron a la fiesta, ambos bailaron y bebieron. «Acababa de dar a luz hacia un año y pico y no bebía mucho. Para mi bebí bastante. Él me dio dos copas», explicó Mouliaá, que deslizó la posibilidad de que el político le echase algo en las bebidas: «Lo de mi ebriedad… no sé, me he llegado a plantear si me llegó a poner algo en la copa, porque nunca me había sentido así».

El juez llegó en ese punto a reprochar a Mouliaá que no incluyese en la denuncia que esa noche estaba muy borracha. «Recuerdo que estaba muchísimo más ebria de lo normal, me daba vueltas todo, tengo lagunas», le explicó la actriz. «Usted en la denuncia no lo dijo. ¿Estaba muy ebria seguro?», repreguntó el juez.

En esa fiesta, en la que habría cerca de «12 personas», ocurrió el siguiente incidente. Cuando un amigo de Mouliáa, Fernando, puso una canción del grupo ‘Los Secretos’, ambos empezaron a bailar. En ese momento, Errejón la habría agarrado del brazo para llevarle a una habitación.

«Ellos pensaban que era mi ligue», aclaró Mouliaá al ser preguntada sobre la razón por la que sus amigos no intervinieron. «¿Pero usted dijo algo para que ellos lo pensasen?», le interpeló el juez Carretero.

Ya en la habitación, en la que había una «luz blanca», Errejón «se cercioró» de que la puerta «estuviera cerrada». La actriz reconoció ante el juez que ella no se fijó en «si había pestillo», pero el político hizo «un amago» de que éste existía.

«SE SACÓ EL MIEMBRO, ¿SABE USTED PARA QUÉ?»

«Cuando me empuja contra la pared le intento quitar porque me estaba resultando muy incomodo», explicó la actriz. «¿Pero le dijo que parara?», preguntó el juez, a lo que Mouliáa aclaró que le dijo que «estaba incomoda». «No, muy incómoda no. Decir ‘que me dejes en paz, que no me toques’. ¿Le dijo algo de eso?», repreguntó el magistrado.

En ese punto, y haciendo repaso de la denuncia, el juez Carretero cuestionó a la actriz: «(Errejón) se sacó el miembro viril. ¿Sabe usted para qué?». «Supongo que para violentarme», aclaró ella. «¿Pero le intentó bajar a usted las bragas? ¿Cuánto tiempo le estuvo chupando las tetas?», le preguntó el magistrado.

La denunciante aseguró que a ella se le «hizo eterno» y que le pidió «que parara, que a una mujer se le pone cómoda» y que se estaba sintiendo «violentada». «Él paró porque yo me zafé», añadió.

«Pero señora, si ese señor la tenía en la cama con la puerta cerrada y a él encima… ¿Cómo se levanta y se va? ¿Forcejeó con él?», la interrogó el juez, a lo que Mouliaá contestó de forma afirmativa.

«NO SE ENTIENDE QUE CONTINÚE CON ESTE SEÑOR»

Tras abandonar la habitación, ambos decidieron marcharse de la fiesta con destino a casa de Errejón. «Usted ha sido objeto no ya de un beso, tocamientos a la fuerza. No se entiende que continúe con este señor o no le diga algo», le reprochó el juez. «Yo tampoco lo entiendo», reconoció Mouliaá.

Ambos subieron a un coche, cuando ella recibió una llamada de su padre en la que le informaba de que su hija tenía fiebre alta. «Me sacó bastante del estado en el que estaba. El estaba al lado del taxista y no dijo absolutamente nada», apuntó.

«¿Y por qué no dijo lo siento no puedo ir a la casa porque tengo que ir con mi hija», inquirió el juez. Mouliaá sostuvo que le dijo a Errejón que se tenía que ir, pero que él insistió en que quería darle su libro firmado. Ambos subieron, y el político se habría «abalanzado» sobre ella nuevamente.

«Yo estaba en shock. Estaba muy borracha», insistió Mouliaá. «¿Había fumado usted alguna droga? ¿No había comido?», le repreguntó el juez. Después de que Errejón insistiera en mantener relaciones, ella se puso «mucho peor que en la fiesta» y le dijo que se estaba «sintiendo muy invadida».

«Lo paré yo. Al final le dije tío ‘solo sí es sí’. Parece mentira que me esté pasando esto contigo, no me entra en la cabeza, voy a pedirme un taxi», indicó la actriz. «Me impuse, yo creo que él se asustó, nos alejamos y me fui a pedir un taxi. Recuerdo estar los dos mirando al infinito, se me hizo eterno», añadió.

SOBRE LA DENUNCIA

Mouliaá asegura que «pocas veces» ha visto a una persona «tan fría» como estaba Errejón en esos instantes. «Muchas gracias, porque esto me sirve para futuros encuentros», le habría asegurado el político en ese momento.

El juez también preguntó de forma incisiva por la tardanza en la denuncia, presentada tres años después de los hechos. «Estuve dándole vueltas pero no me atrevía. Por miedo. Porque tengo una hija», aseguró entre lágrimas.

«¿Y no sería que usted si quería algo con ese señor y al no corresponderle por eso ahora le denuncia por haberse reído de usted?», le contestó el magistrado.

Mouliaá explicó que sacó fuerzas tras ver las denuncias anónimas de otras mujeres contra Errejón. «Me doy cuenta del psicópata que es. Dije este tío es un hijo de puta, que es lo que es», afirmó. «Señora, esta usted ante un tribunal. Lo de hijo de puta lo deja usted para la calle», le espetó el magistrado.