Rosa Montero, sobre «levantar muros» contra la migración: «Es una imbecilidad»

La escritora Rosa Montero, que firma la última novela de su serie Bruna Husky, ‘Animales difíciles’ (Seix Barral), ha asegurado que «levantar muros» contra la migración es una «imbecilidad» y «éticamente discutible», para después añadir que no hay murallas «suficientemente altas» para «defenderse» del «tsunami de desplazados» en la actualidad.

«Ser o no ser, pero ser qué, esa es la cuestión: ser qué. La humanidad está en una frontera radical y peligrosísima (…) Uno de los grandes problemas del presente y del futuro son los desplazados, las migraciones. Esto que estamos viviendo no es más que la punta del iceberg, el comienzo de un tsunami de desplazamientos por el calentamiento global. Ante este reto, hay parte de la sociedad que dice que tenemos que ponernos fronteras, levantar muros y acorazarnos frente a los pobres: que el primer mundo levante murallas. Aparte de que es éticamente discutible, es una imbecilidad. No hay murallas suficientemente altas para poder defenderse de ese tsunami de desplazados, es imposible. O nos salvamos todos o ninguno», ha reivindicado la escritora durante un encuentro con medios este martes 14 de enero.

En ‘Animales difíciles’, Montero explora la identidad y las personalidades «rotas» en un mundo «caótico» en el que la Inteligencia Artificial (IA) está cada vez más presente. «En esa ruptura de la personalidad y esa falta de sosiego crece la extrema derecha. No solo la extrema derecha, crece el islamismo, todas las ideologías tiránicas, totalitarias, extremistas y violentas que dan es una sensación de pertenencia por oposición a un contrario», ha añadido.

En ese sentido, Montero ha asegurado que esta situación encuentra su origen en la «falta de credibilidad democrática» –que en España atribuye al final de la crisis de 2008–, que sostiene a la extrema derecha y otras corrientes radicales por «miedo y vacío». Por esta razón, explica la autora, hay una «crítica legítima» en los votantes de Donald Trump en Estados Unidos o de partidos de extrema derecha en Europa.

«Es un momento crítico de falta de legitimidad democrática y de crisis de credibilidad democrática. Aun así, es el único sistema posible, con todos sus defectos (…) La democracia es hipócrita, es mentirosa, no es igualitaria y esos defectos se evidenciaron después de la crisis de 2008. Se supone que salimos de la crisis, pero fue una salida falsa, salimos con el empobrecimiento del 25% de la población mundial (…) Lo que ahora siente la gente es que la democracia no habla por ellos, no los defiende, que ellos se han empobrecido y sus hijos van a ser más pobres todavía. Y, sin embargo, los causantes de la crisis no sólo no pagaron nada, sino que se han hecho más ricos que antes. Hay una crítica legítima de todos los que votan a Trump, los que votan a la extrema derecha alemana», ha lamentado.

«ESTAMOS EN UNA CARRERA A VER SI CONSEGUIMOS EXTINGUIRNOS»

‘Animales difíciles’ es la cuarta y última novela de la tetralogía Bruna Husky, que lleva acompañando a la escritora desde 2007. En este cierre, la autora pone en el centro a la «oscuridad» que considera que trae consigo la IA, a la vez que reflexiona sobre la muerte, el amor o la identidad.

«En los últimos 70 años nos hemos puesto en riesgo de extinción por la energía nuclear, por el calentamiento global y ahora por la inteligencia artificial. Si seguimos intentándolo, lo vamos a conseguir. Estamos como en una carrera a ver si conseguimos extinguirnos o qué pasa, es alucinante. Es ese momento tan absolutamente trascendental, el que se recoge en esta novela. A pesar de toda esta oscuridad, resulta que al final hay una reafirmación de la vida. Porque creo en la fuerza de la vida y en la capacidad de adaptación del ser humano», ha reconocido.

Así, la escritora ha reiterado que el «riesgo» de la IA es una amenaza real para el mundo actual porque es una inteligencia que no se va a saber «controlar». «Crear una inteligencia superior a la nuestra es un error evolutivo básico», ha añadido.

Con esta novela, Montero concluye una serie que le ha acompañado casi 20 años, un final que le ha ayudado a tener «menos miedo a la muerte», según ha explicado. «Uno escribe para perderle el miedo a la muerte, después de esta novela tengo menos miedo a la muerte. Me resultó muy consolador y muy luminoso, creo que es uno de los finales más luminosos de todos mis libro», ha destacado.

Por ello, ‘Animales difíciles’ finaliza con una sensación de «pena y vértigo», aunque no cree que un personaje tenga que seguir en el tiempo «pese a todo». Aun así, Montero ya ha revelado que está trabajando en un nuevo proyecto «loco»: una trilogía de fantasía «contemporánea». «Nada de dragones», ha precisado Montero entre risas.