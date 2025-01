Fernández Díaz, Premio Nadal 2025: «Todavía hay hombres que les cuesta comunicarse con sus hijos»

7 Ene 2025 por Redacción Irispress

El escritor y periodista argentino Jorge Fernández Díaz, Premio Nadal 2025 con ‘El secreto de Marcial’, ha asegurado que la novela era una asignatura pendiente que tenía con su padre como figura paradigmática de una generación de padres que no podían comunicarse con sus hijos, aunque ha asegurado en rueda de prensa: «Todavía hay hombres que les cuesta comunicarse con sus hijos».

‘El secreto de Marcial’ narra como el escritor busca entender qué fue su padre en una trama con toques de suspense que viaja entre Asturias y Buenos Aires entre la segunda mitad del siglo XX y la actualidad, en una obra que es un homenaje a los migrantes españoles pero que también se sumerge en los misterios familiares y las relaciones a veces espinosas entre padres e hijos que se quieren.

«Fueron hombres duros, no entrenados para esa función», ha añadido Jorge Fernández Díaz, y ha recordado que en su libro ‘Mamá’ dedicado a su madre, solo le dedicó a su padre un capítulo aunque sabía que no era secundario y que tenía vidas secretas a las que no podía acceder.

Cuando su padre falleció en 2005 se convirtió en el «fantasma literario» del autor, pero ha dicho que no sabía como abordarlo, y que al final también le ha servido para homenajear a una comunidad española en el exilio que se va extinguiendo.

Fernández Díaz ha destacado que de lo poco que tenían en común con su padre era ver los clásicos de Hollywood, y ha afirmado que con este libro se ha querido preguntar cuánto sabía de su padre.

Ha afirmado que cuando hizo el libro sobre su madre y tras entrevistarla durante 50 años se dio cuenta de cuántos aspectos desconocía, una sensación similar a la que ha tenido ahora con la historia de su padre: «Parece que son cosa antigua, pero son cosa del presente».