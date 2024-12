In Bocca Al Lupo y una selección de títulos de In-Edit, Doclisboa y medici.tv, en enero en CaixaForum

23 Dic 2024 por Sergio Martínez

CaixaForum+ estrenará el documental In Bocca Al Lupo, que narra cómo Ignasi Monreal y Benjamín Pech devolvieron a los escenarios romanos La Bayadère. La plataforma incorpora también 20 documentales de In-Edit, como Searching for Sugar Man, Oasis: Supersonic, y filmes sobre The Beatles, Leonard Cohen y María Callas. En colaboración con Doclisboa, ofrecerá títulos destacados sobre artistas como Kiluanji Kia Henda, Jérôme Bel y el productor Paulo Branco. Además, amplía su catálogo de medici.tv con documentales de Claudio Abbado, ballets de Stravinsky y conciertos en homenaje a Shostakovich.

Documental original In Bocca Al Lupo

Estreno en exclusiva el 23 de enero

In Bocca Al Lupo, dirigida por Adriana Roslin, explora la creación de una nueva adaptación del legendario ballet La Bayadère, dirigida por el coreógrafo Benjamin Pech y el artista Ignasi Monreal. Narrada en tres actos, la película también incluye a Boris, el perro de los creadores, como protagonista.

El documental ofrece una inmersión profunda en el proceso creativo, destacando el trabajo de diversos profesionales de departamentos artísticos y artesanales. Más que un filme sobre ballet, es un viaje por la historia de los artistas, las tradiciones de la danza y los secretos del teatro.

FICHA TÉCNICA: Título: In Bocca Al Lupo / País y año: España, 2024 / Duración: 25’ / Dirección: Adriana Roslin / Guion: Jade de Robles Rossdale / Voz en off: Jade por Robles Rossdale / Fotografía: Carles Galí / Sonido: Mauro Di Giorgio / Montaje: Victoria Fiore y Adriana Roslin / Productores ejecutivos: Ignasi Monreal y Diana Milesi / Productora: CANADA

20 nuevos documentales de In-Edit

Estreno el 1 de enero

CaixaForum+ amplía su catálogo con documentales del Festival In-Edit, destacando obras como el oscarizado Searching for Sugar Man, Oasis: Supersonic sobre los Gallagher, y Bird On A Wire, que retrata la turbulenta gira de Leonard Cohen en 1972. También se incluyen películas sobre The Beatles tras su ruptura, Callas sobre María Callas, y In The Court of the Crimson King sobre King Crimson.

Otros títulos exploran historias como la de Suzi Quatro, primera mujer al frente de una banda de rock, la icónica discoteca Studio 54, y el estudio Rockfield, donde grabaron bandas como Queen y Black Sabbath. Además, se suman documentales sobre flamenco como Fernanda y Bernarda y Morente & Barcelona, destacando la conexión entre el artista y la ciudad.

Los documentales de Heart Beat de Doclisboa

Estreno el 16 de enero

CaixaForum+ incorpora al festival de cine documental portugués Doclisboa como nuevo colaborador. La colaboración comienza con títulos de su sección Heart Beat, como Big Bang Henda, sobre el artista angoleño Kiluanji Kia Henda, y Deux, trois fois Branco, que retrata al productor portugués Paulo Branco, figura clave detrás de cineastas como Wim Wenders y Chantal Akerman.

Otros documentales destacados incluyen Zé Pedro Rock’n’Roll, que explora la vida del icónico guitarrista de Xutos e Pontapés, y Rétrospective, dedicado al coreógrafo Jérôme Bel, donde repasa veinte escenas clave de su obra para reflexionar sobre la evolución de la danza.

Música, danza y ópera, en medici.tv

Estreno el 23 de enero

CaixaForum+ amplía su colaboración con medici.tv, incorporando más de 40 nuevos contenidos sobre música clásica. Destacan el documental Call Me Claudio, homenaje a Claudio Abbado en el décimo aniversario de su muerte, y seis títulos de ballet, como Giselle de Marius Petipa y dos obras de Igor Stravinsky, El pájaro de fuego y La consagración de la primavera.

También se suman 27 conciertos dirigidos por figuras como Marin Alsop y Sir Simon Rattle, y actuaciones de artistas como Gautier Capuçon. En ópera, brillan Los cuentos de Hoffman de Offenbach y Idomeneo de Mozart, además de obras de Shostakovich por el 50 aniversario de su fallecimiento.

El mes de… los Estados Unidos

Desde el 1 de enero

CaixaForum+ estrena en enero dos películas clave del cine estadounidense gracias a su colaboración con A Contracorriente Films: Fast Food Nation (2006), de Richard Linklater, y JFK: caso revisado (2021), de Oliver Stone.

Fast Food Nation, falso documental basado en el libro de Eric Schlosser, explora los oscuros secretos de la industria alimentaria. Dirigida por Linklater y protagonizada por Greg Kinnear y Ethan Hawke, la película compitió en el Festival de Cannes.

En JFK: caso revisado, Oliver Stone revisita el asesinato de John F. Kennedy, presentando pruebas inéditas y documentos desclasificados que desafían la versión oficial.