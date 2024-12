Cerca de 300 cantantes aficionados cantan a la Navidad en el Museo Guggenheim Bilbao

23 Dic 2024 por Sergio Martínez

La Fundación ”la Caixa” lanza #YoCanto, un nuevo proyecto participativo que reúne a 300 voces amateurs de Bizkaia para interpretar la canción navideña «God Rest Ye Merry, Gentlemen». Este proyecto coral se desarrolla en un escenario único, el Museo Guggenheim Bilbao, y tiene como objetivo iluminar la Navidad desde la capital de Bizkaia. El proyecto cuenta con la participación de nueve coros de Bizkaia, quienes han trabajado durante dos fines de semana junto a profesionales de la música y el sector audiovisual para crear un video coral de gran impacto.

El video se rodó en varios escenarios de Bizkaia, combinando el entorno natural de sus montes, prados y bosques con el impresionante espacio del Museo Guggenheim. La pieza comienza en un bosque nocturno, utilizando la txalaparta, instrumento tradicional del País Vasco, que da inicio a la canción y aporta un toque de misterio. Los cantantes avanzan hacia la luz, simbolizando su viaje desde la oscuridad hacia la claridad. Un momento destacado es el canto en el conjunto escultórico «The Matter of Time» de Richard Serra, ubicado en el Museo Guggenheim, lo que resalta la monumentalidad de la obra y la energía del grupo.

El video es un homenaje a la provincia de Bizkaia y al País Vasco, integrando instrumentos típicos de la región, como la txalaparta, y mostrando la riqueza cultural y musical del territorio. Los nueve coros participantes son el Coro Alegro de la Sociedad Coral de Bilbao, el Coro Andrés Isasi-Getxoko Musika Eskola, el Coro Aulas de la Experiencia de Bizkaia, el Bakioko Abesbatza, el Bermeoko Abesbatza, el Coro de Cámara de Galdakao Los Tonos Humanos, el Coro del Club Deportivo Bilbao, el Doniene Abesbatza y el Inmakuladako Abeslariak.

El proyecto ha sido dirigido artísticamente por Igor Cortadellas y Marc Campà (Igor Studio), con la dirección coral de Mireia Barrera, los arreglos y la producción musical de Dani López, y la coreografía de Anna Llombart. Además, el proyecto ha contado con la colaboración del Museo Guggenheim Bilbao.

Compromiso con la divulgación de la cultura

La iniciativa #YoCanto, que comenzó durante la pandemia como una apuesta por el encuentro digital, se consolida ahora en formato presencial con el objetivo de ofrecer a los cantantes aficionados la oportunidad de participar en un proyecto audiovisual profesional. Tras el éxito de ediciones como #YoCanto Viva la Vida, #YoCanto Aleluya, #YoCanto Joy to the World y #YoCanto Carol of the Bells, que acumularon más de 6,2 millones de visualizaciones en YouTube, la Fundación ”la Caixa” refuerza su actividad musical participativa, reafirmando su compromiso con la cultura tras más de 25 años de tradición.

Disponible en CaixaForum+, la plataforma de streaming de cultura y ciencia

El vídeo se publicará de forma abierta en CaixaForum+, la plataforma gratuita de la Fundación ”la Caixa”, que ofrece acceso a una amplia variedad de contenidos culturales y científicos. Además, el making of del proyecto también estará disponible, aunque se requerirá registro previo. Todos los vídeos anteriores de la iniciativa #YoCanto también se pueden visualizar y compartir fácilmente a través de las redes sociales en la misma plataforma.