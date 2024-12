Koldo García llega al Tribunal Supremo para declarar por primera vez por la presunta trama de cobro de comisiones

17 Dic 2024 por Redacción Irispress

Koldo García, quien fuera asesor y hombre de confianza del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, ha llegado este martes sobre las 9.40 horas al Tribunal Supremo (TS) para declarar como investigado ante el magistrado Leopoldo Puente, que indaga en las presuntas adjudicaciones irregularidades acordadas durante la pandemia para la compra de material sanitario.

García ha llegado en taxi a la calle de Marqués de la Ensenada, donde le han esperado decenas de medios de comunicación desde primeras horas de la mañana. El ex asesor ministerial, que ha entrado a la sede judicial acompañado de sus abogados, con traje oscuro y gesto serio, no ha dado declaraciones a la prensa.

Será la primera vez que hable en sede judicial, algo que, según ha dicho este mismo martes en TVE, está deseando hacer para trasladar su verdad a los investigadores después de que durante meses «se haya publicado de todo».

La declaración de García tiene lugar un día después de que el empresario Víctor de Aldama, también investigado en la causa, compareciera en el Supremo para ratificar lo ya trasladado de viva voz en la Audiencia Nacional (AN) y por escrito en el alto tribunal, asegurando que tanto Koldo como Ábalos cobraron comisiones por los contratos de las mascarillas pero también por la adjudicación de obras públicas y que parte de esas mordidas iban destinadas al PSOE.

El pasado jueves fue el turno de Ábalos, que negó tajantemente el cobro de comisiones y aclaró que Koldo colaboraba con todo, incluida la búsqueda de material sanitario en plena pandemia. Sobre esto, dijo que le encomendó que acelerara las gestiones.

No obstante, según fuentes presentes en aquel interrogatorio, el ex dirigente socialista indicó que Koldo ni ocupaba ni tenía jerarquía alguna en la Administración Pública. Además, ciñó la relación con el presunto conseguidor de la trama a su ex asesor ministerial.

Fuentes del entorno de Koldo señalan que afronta esta declaración tranquilo y dispuesto a confirmar que Ábalos, en su comparecencia voluntaria, no faltó a la verdad.

Cabe recordar que en esta causa se indaga en esas presuntas mordidas o comisiones ilegales que se habrían materializado gracias a la adjudicación de contratos públicos a la empresa Soluciones de Gestión –participada por De Aldama– para la adquisición de mascarillas. Sin embargo, a raíz de las aportaciones de De Aldama, también están sobre la mesa las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública.

La investigación del caso comenzó en la Audiencia Nacional pero el asunto llegó al Supremo vía exposición razonada para indagar en el posible papel del ex ministro ya que es aforado por ser diputado.