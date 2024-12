Feijóo se rodea de sus ‘barones’ buscando contraponer el «viacrucis» judicial de Sánchez con la agenda del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes una reunión del Comité Ejecutivo de su partido en la que intentará contraponer la agenda del PP centrada en la «política útil» con el «viacrucis» judicial que, a su juicio, le espera estas semanas al presidente del Gobierno con las declaraciones ante el juez de personas de su entorno, según han indicado a Europa Press fuentes ‘populares’.

La reunión del PP, a la que asistirán ‘barones’ territoriales, el comité de dirección y otros cargos del partido, está prevista tan solo tres días después de la Conferencia de Presidentes, donde se visualizó las diferencias que separan a los ‘populares’ y al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar.

«No ha habido acuerdos porque el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dado la más mínima oportunidad al acuerdo», aseveró el viernes la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ejerció de anfitriona de esa cumbre autonómica que se celebró en Santander.

«Una cascada de declaraciones judiciales» esta semana

El Comité Ejecutivo del PP de este lunes coincidirá con la declaración ante el Tribunal Supremo del presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama. Lo hará apenas tres días de la comparecencia voluntaria del exministro José Luis Ábalos, quien negó el cobro de comisiones por la compra de material sanitario y descargó la responsabilidad en su exasesor, Koldo García.

«A Sánchez aún le esperan una cascada de declaraciones judiciales», subrayan fuentes del PP, que aluden al «viacrucis» judicial de esta semana. Aparte de Aldama, el 17 de octubre declarará el exasesor de Ábalos, Koldo García. Además el juez interrogará a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, el día 18 y dos días después hará lo propio con la asesora de Moncloa Cristina Álvarez.

Después de que Pedro Sánchez acusara al PP de jugar con las «cartas marcadas» porque cuenta con la ayuda de algunos jueces, Feijóo ha afirmado que «la Justicia no es culpable de tener que investigar presuntos delitos del entorno del presidente». «Mi apoyo a jueces, fiscales y tribunales que merecen trabajar sin presiones», ha dicho.

«No estamos hablando de la agenda que preocupa a las personas»

El líder del PP considera que la única agenda que preocupa a Sánchez es la judicial. «No estamos hablando de la agenda que preocupa a las personas, de la política útil, que es lo que nos interesa», dijo hace unos días en Barcelona, para subrayar que el PP estará «centrado en esa agenda que preocupa a los ciudadanos.

Así lo visualizará también este lunes en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, buscando contraponer la situación del PP con la del Gobierno, «devorado por los casos corrupción» y el «precio» que le ponen sus socios, según han indicado fuentes populares a Europa Press.

Desde ‘Génova’ han reiterado que Feijóo va a seguir con su «marcaje» al Gobierno de Sánchez, al que ven en una «situación agónica» porque a su «agenda judicial» se une su «debilidad parlamentaria» en las Cortes, han agregado las mismas fuentes.

Cuestión de confianza: el órdago de Junts a Sánchez

El órdago de Junts a Pedro Sánchez exigiéndole que se someta a una cuestión de confianza será otro de los asuntos que sobrevolará en la reunión de Feijóo con la plana mayor de su partido. En ‘Génova’ no ocultan su satisfacción por la crisis abierta entre el Gobierno y la formación de Carles Puigdemont.

«Les está complicando los días. Tras aprobar la reforma fiscal en el Congreso ya se hablaba de que Sánchez aprobaría los Presupuestos. Ahora ya no está tan claro», han señalado fuentes ‘populares’, que se remiten a las propias declaraciones de la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, admitiendo que ve «muy difícil o imposible» que Sánchez tenga cuentas públicas.

Los ‘populares’ siguen teniendo abierta la puerta a Junts y PNV para una moción de censura contra Pedro Sánchez pero no van a dar ningún paso en ese sentido, conscientes de que no tienen los votos y que sería dar un «balón de oxígeno» al jefe del Ejecutivo. «Si alguien quiere algo, que nos llame», han reiterado fuentes próximas a Feijóo.

En ‘Génova’ ponen el foco en la advertencia de Junts al PSOE, tras asegurar que si no se admite el debate sobre la cuestión de confianza, «habrá consecuencias». Los ‘populares’ –que no aclaran cuál sería el sentido de su voto en caso de permitirse tramitar esa proposición– recalcan que los independentistas catalanes verían como un «desprecio» y «humillación» si ni siquiera es calificada por la Mesa del Congreso.

En el cuartel general del PP niegan cualquier acercamiento entre su partido y Junts. «Estábamos donde estábamos antes», han recalcado, si bien esta semana han llegado acuerdos en dos normas que se tramitan en el Congreso: una enmienda para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica en la ley que regula el mercado de los derechos de emisión de los gases de efecto invernadero; y otra enmienda al proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario para librar a los bares de donar excedentes de comida, con PSOE y Sumar de nuevo en contra.

El otro órdago de Vox a presidentes del PP por los presupuestos

En la reunión del Comité Ejecutivo del PP también planeará el órdago de Vox a los presupuestos en seis comunidades autónomas. El choque más reciente entre los ‘populares’ y la formación de Santiago Abascal se ha producido esta semana en Baleares, llevando a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a retirar los Presupuestos de su comunidad.

La dirección nacional del PP respalda a sus ‘barones’ territoriales y les da plena autonomía en caso de que quieran adelantar elecciones, un paso que por el momento no ven en ‘Génova’, según las fuentes consultadas.

En el equipo de Feijóo están convencidos de que la vocación de Vox de «entorpecer» los gobiernos autonómicos del PP le acabará pasando factura en las urnas porque, según fuentes ‘populares’, eso no es lo que quiere su electorado.

«Están buscando excusas para no apoyar los Presupuestos. Primero fue la inmigración y, tras no haber acuerdo en la reunión Gobierno-PP, ahora es otra cosa. Lo que ha cambiado es la excusa de Vox para no apoyar», resumen desde ‘Génova’ tras lo ocurrido estos días en Baleares.

Balance del año ante los suyos

Feijóo aprovechará su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP –el último del año– para hacer balance del año y de las citas electorales de este 2004, con un PP «al alza», según han avanzado a Europa Press fuentes ‘populares’.

Así, fuentes del PP han recordado la mayoría absoluta que Alfonso Rueda logró en las autonómicas de febrero, y la victoria del PP en las europeas de junio. Además, han destacado los avances de la formación en las elecciones vascas de abril y en las catalanas de mayo.