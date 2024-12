Baute, de ‘Mariposas Negras’, ganadora en los Forqué: «Se habla de todo menos de cambio climático al tratar la DANA»

El director David Baute, ganador del premio al Mejor Largometraje de Animación en el 30º aniversario de los Premios Forqué con ‘Mariposas Negras’, ha criticado que, cuando se aborda la gestión de la DANA en Valencia, «se habla de todo menos de cambio climático». En su opinión, si estas cuestiones se mencionaran más, la ciudadanía se daría cuenta de que «lo que está pasando no es un fenómeno que esté de paso, sino que va a ocurrir con más frecuencia y cada vez con más fuerza», y más decisiones se tomarían para mitigarlo.

«Todo el día se está hablando de si estábamos preparados o no, de si los planes hidrológicos estaban bien o estaban mal, que si las emergencias funcionaban o no, si los militares entraron a tiempo o no, pero hay un tema que nunca se nombra, y es que hay un cambio climático», ha denunciado en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, ha insistido en que «es una suerte» tener a los meteorólogos y científicos, que llevan «años» advirtiendo de lo que está sucediendo, y ha indicado que «ojalá hubiera más dinero y más recursos» para que estos expertos pudieran adelantarse «lo más posible» a estos fenómenos.

‘Mariposas Negras’ sigue la historia de tres mujeres en África, el Caribe y Asia, forzadas a abandonar sus hogares y emigrar por las consecuencias del cambio climático, en dos casos también con menores a cargo. Baute, que lleva «15 años» trabajando en esta historia y yendo a los distintos territorios para documentarse, ha explicado que ha optado por la animación «ante la inviabilidad de seguir a las protagonistas durante tantos años» y ante la posibilidad de que la animación hiciese que la película «llegase a un público más amplio».

Con respecto a la temática del filme, el documentalista ha señalado que la migración climática supone «un doble drama», ya que es sólo de ida –«no tienes opciones de regreso»– y, además, no está reconocida como tal. «A nivel internacional, la figura del emigrante climático no está recogida, entonces todas estas personas quedan desamparadas», ha lamentado.

Baute ha indicado que el hecho de optar por seguir tres historias particulares para confeccionar la película permite concienciar «mucho más» a la población. En su opinión, parte de la sociedad sufre por motivos que ellos no han provocado ya que provienen de zonas donde la convivencia con el medioambiente es «total».

Gobiernos que se vendan los ojos

Preguntado por el acuerdo alcanzado en la última Cumbre del Clima, que acabó el pasado 22 de noviembre, el director ha lamentado que aún queden gobiernos que «se aferren a esa idea de vendarse los ojos y decir que no existe el cambio climático». A pesar de ello, ha expresado su esperanza en «el empuje que puedan traer las nuevas generaciones» y en los cambios que consigan al alcanzar puestos de relevancia en el mundo político y empresarial.

De cara a futuro, Baute está enfrascado en el rodaje de una película en República Dominicada sobre un conflicto que hay con el pueblo haitiano que vive en el país, donde son «explotados» en el trabajo.

Desde su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de Animación de ANNECY, ‘Mariposas Negras’ ha «batido sus alas» por festivales de todo el mundo y, a su vez, también ha participado en los mercados de Annecy, MIFA, Impact Day, MIA-Market Animación, Ventana Sur y Animac. En España, ha tomado parte en el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya (Festival de Sitges), donde ha celebrado su premier nacional dentro de las Secciones Anima’t y Sitges Collection.