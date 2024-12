‘Kraven the Hunter’, ‘Cuando cae el otoño’ y la película biográfica de Gila, ya en cines

Los cines proyectarán a partir de este viernes, 13 de diciembre, uno de los estrenos más esperados del año, ‘Kraven the Hunter’, la nueva aventura del supervillano de Marvel enemigo del Spider-Man. A las salas llegará también la película biográfica de uno de los cómicos españoles más queridos, Gila, y

‘Kraven the Hunter’ es la visceral historia de acción sobre cómo y por qué uno de los más icónicos villanos de Marvel llegó a serlo. Aaron Taylor-Johnson interpreta a Kraven, un hombre cuya compleja relación con su despiadado padre, Nikolai Kravinoff, le hace emprender un camino de venganza con brutales consecuencias, motivándole a convertirse no sólo en el mejor cazador del mundo, sino también en uno de los más temidos. J. C. Chandor dirige esta cinta que protagonizan Russell Crowe, Fred Hechinger, Ariana DeBose, Christopher Abbot y Alessandro Nivola.

Alexis Morante dirige la cinta ‘¿Es el enemigo? La película de Gila’, la antología cómica de obra y vida del cómico español. La película muestra cómo el joven Miguel Gila vivía feliz en el Madrid de 1936, en una buhardilla con sus abuelos, hasta que estalla la Guerra Civil y decide unirse al bando republicano junto a su amigo Pedro. Allí sobrevivirá a las batallas, el hambre, la cárcel y a un fusilamiento. E irá construyendo ese humor que terminaría por convertirlo en uno de los cómicos más populares de España e Iberoamérica. Oscar Lasarte dará vida al humorista que estará acompañado en el reparto por Carlos Cuevas, Natalia de Molina, Pedro Casablanc, Vicente Romero, Salva Reina, Paulo Pires, Adelfa Calvo, Guiomar Puerta y Álvaro Manso.

‘Cuando cae el otoño’ es la película francesa que dirige François Ozon que narra la historia de Michelle, una abuela enérgica, vive una jubilación tranquila en un pueblecito de Borgoña. Su vida cambia cuando, estresada por la visita de su hija, le cocina unas setas silvestres tóxicas. Todo lo que acontece después parece fruto del infortunio, pero la sombra de la duda crece cuando conoce al hijo de su mejor amiga Marie-Claude, que acaba de salir de prisión.

‘La maldición del Queen Mary’, es una cinta de terror sobre la experiencia de dos fotógrafos Erin y Patrick que, junto a su hijo Lukas, se embarcan en el transatlántico Queen Mary, considerado uno de los lugares más embrujados del mundo, en el que se desatarán una serie de terroríficos sucesos que entrelazarán a la joven familia con el oscuro pasado del barco.

La cineasta Mareike Engelhardt debuta en el largometraje con ‘Las hijas del califato’, un thriller basado en hechos reales que explora los oscuros rincones del extremismo y la lucha por la libertad. La película cuenta la historia real y aterradora de la marroquí Faitha Mejjati (alias Oum Adam), que gobernó con mano de hierro varios hogares de mujeres durante el reinado del Estado Islámico en Raqa (Siria). Se trata de un thriller feminista que revela un aspecto del Estado Islámico nunca visto en la pantalla: el interior de estas casas para mujeres destinadas a convertirse en esposas combatientes del Daesh.

Inspirada por las historias reales de tres mujeres que propone un viaje desde África, el Caribe y Asia hacia un incierto futuro para la humanidad, ‘Mariposas negras’ es una apuesta cinematográfica de David Baute a través de la animación. La cinta defiende los valores medioambientales y busca concienciar al espectador sobre el cambio climático, la migración, el exilio, y las vidas de mujeres infrarrepresentadas en todo el planeta.

‘La Parra’ es un drama de intriga que dirige Alberto Gracia en el que un joven participa en un concurso televisivo donde premian la literalidad. Le han colocado su nombre en la camisa. Cuando el programa se va a publicidad, comienza la historia: Érase una vez un hombre de mediana edad que vive de forma precaria en una gran ciudad. Al recibir la noticia de que su padre ha muerto, tiene que volver a Ferrol, su pueblo natal. Tras más de veinte años fuera, Ferrol se ha convertido en una ruina que todo lo atrapa.

Basada en la música y la vida de Robert Wyatt, ‘Rock Bottom’ es una historia de amor autodestructivo entre Bob y Alif, una joven pareja de artistas inmersos en la vorágine creativa y rompedora de la cultura hippy de principios de los 70. Las drogas convertirán un verano apasionado en pesadilla en un viaje por los temas de la música de Wyatt: la euforia y la angustia de la creación artística, la fascinación inconsciente por las drogas, el desencanto por la rutina y la degradación física y mental. La película coincide con el 50º aniversario del lanzamiento del álbum Rock Bottom.

‘Tú no eres yo’ es una película cruel sobre relaciones familiares. Con estructura de thriller lleva al espectdor de la mano de Aitana que, tras años de ausencia, vuelve a casa de sus padres por Navidad buscando darles una sorpresa, y descubre que su familia la ha sustituido por una extraña de su edad, que lleva su ropa, que duerme en su cama y a la que tratan como una hija.

Y para el publico infantil, llega a los cines una película de animacion navideña ‘Niko, más allá de la aurora boreal’, en la que su protagonista sueña con formar parte d las fuerzas voladoras de Santa.