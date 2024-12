Consejero de Madrid sigue preguntándose por qué el Gobierno no activó el nivel 3 y pide que la CHT trabaje en los cauces

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha vuelto a preguntar al Gobierno de España por qué no activó el nivel 3 de emergencia nacional y asumió el mando ante la DANA de Valencia de finales de octubre, y ha pedido a la Confederación Hidrográfico del Tajo (CHT) y al resto que trabaje en los cauces para evitar situaciones de este tipo.

«Las Conferencias Hidrográficas son estructuras anquilosadas en el pasado y están generando muchos problemas en la gestión del Ayuntamiento y ahí tenemos muy claro que la responsabilidad tenemos que cubrirla y hay que dar un paso adelante en el conocimiento del riesgo de cauces y prevenir. Vimos el derribo de esos puentes en la DANA del sureste de la región el año pasado y cómo se hicieron esas represas con residuos vegetales arrastrados. Por eso hay que trabajar en los cauces», ha indicado en los Desayunos Madrid de Europa Press.

El consejero pide que las administraciones apliquen las lecciones aprendidas en estas emergencias para mejorar. «Tenemos dos retos. Uno de ellos es la formación de la sociedad, que ha de saber si vive en un entorno de emergencia tiene que poner atención a los avisos que se emiten y un reto en la palabra coordinación. Tenemos uno de los países con mejores medios pero la potencia sin control ni coordinación no sirve de nada. Hay que trabajar de manera previa y ayer lo comentábamos en la Asamblea. Hay que hacer trabajos previos. En zonas urbanas el Canal tiene el mayor número de tanques de tormentas por kilómetro cuadrado de Europa y los embalses trabajan con reservas para parar esa venida de agua», ha explicado.

El titular de Medio Ambiente ha hecho hincapié en que recuerda lo que ocurrió hace 15 meses Aldea del Fresno o Villamanta y ha incidido en que la Comunidad tomó el mando de lo ocurrido porque los ayuntamientos «bastante tenían lo que tenían».

«Para eso está la ley. Tenemos ley de 1985, reformada en 2015. Si ves una administración superada, porque tienes una Delegación y FCSE que te están aportando datos, tienes que dar un paso adelante. No es necesario hacer la solicitud formal, hay que dar ese paso y atender a la administración que no va a llegar en recursos. Se han hecho simulacros que el propio ministro Marlaska participó en Aragón. Por eso no entiendo cómo ahora no fue capaz de activar el nivel 3 en Valencia», ha apuntado.