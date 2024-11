Propuesta de ocio: CaixaForum+ desvela las 15 películas del festival In-Edit 2024 que estarán en la plataforma

14 Nov 2024 por Redacción Irispress

Durante un período de 15 días y de manera exclusiva, los usuarios de la plataforma tendrán acceso a 15 títulos destacados de la programación de la edición de este año del festival In-Edit, que se ha llevado a cabo en Barcelona del 23 de octubre al 3 de noviembre de 2024.

Los títulos que componen esta selección estarán disponibles para disfrutar online de forma gratuita a través de CaixaForum+.

Algunos de estos títulos son:

The Stones and Brian Jones (Nick Broomfield, 2023).

El documental más completo y revelador sobre Brian Jones, fundador de The Rolling Stones y una de las grandes figuras trágicas del rock de los 60 como miembro del «club de los 27».

Ornette Coleman: Made in America (Shirley Clarke, 1984)

Captura la evolución a lo largo de tres décadas del saxofonista y trompetista Ornette Coleman, figura fundacional del jazz de vanguardia.

Me, Michael and I (Régis Coussot, Nicolas-Alexandre Tremblay, 2024)

Michael Jackson ha inspirado a una legión de imitadores, pero pocos se pueden comparar con Freddy Dufour (alias Truthwalker), un quebequés de 24 años que se entrega a ello literalmente en cuerpo y alma.

1-800-on-Her-Own (Dana Flor, 2024)

Ani DiFranco se abre en canal como ya hacía en los discos que la convirtieron en icono feminista y queer, y en una de las voces más relevantes de los años 90.

Born to be Wild: The Story of Steppenwolf (Oliver Schwehm, 2024)

Su aparición en la película Easy Rider catapultó el archiconocido Born to be Wild a la categoría de himno generacional y a Steppenwolf como uno de los grupos de hard rock más emblemáticos y misteriosos a caballo entre los años 60 y los 70.

It Was All a Dream (Dream Hampton, 2024)

Preciosa cápsula del tiempo de 1993-1995, cuando el hip hop asaltó el mainstream.

En septiembre canta el gallo (Nano Stern y Luis Emilio Briceño, 2023)

Valiosas imágenes de archivo de los años del Gobierno de Salvador Allende (1970-1973) y entrevistas a protagonistas de la llamada Nueva Canción Chilena.