Cerca de 225 millones de personas en Latinoamérica no tienen acceso a internet y un 28% no sabe usarlo, según expertos

Cerca de 225 millones de personas en Latinoamérica no tienen acceso a internet y el 28 por ciento tiene acceso, pero no sabe como usarlo, razón por la que no conoce los beneficios educativos y sociales que esta trae consigo.

Con la finalidad de revisar cual es la situación de la inclusión digital en América Latina, Telefónica organizó el 21 de octubre el 2° Encuentro por la Inclusión Digital, en el que participaron más de veinte expertos nacionales e internacionales de empresas, organismos multilaterales y gobiernos, quienes expresaron la importancia de trabajar para garantizar que la población latinoamericana tenga acceso a internet permanente y pueda aprovecharlo.

«La digitalización del conocimiento ha permitido generar modelos educativos enteramente virtuales, gracias a los que las personas que no habían podido estudiar en la universidad lo hagan desde cualquier lugar de Colombia, visibilizando y dignificando a quienes hasta el momento eran invisibles para los sistemas de educación superior», declaró Carlos Raúl Yepes, consejero de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Durante el panel ‘habilitadores para una transformación digital, social e inclusiva’, moderado por Ana Caballero, vicepresidente de la Asociación Europea para la Transición Digital; Luis Prendes (director general de la Fundación Telefónica), Andreas Schleicher (director de educación y habilidades para la OCDE) y Carlos Raúl Yepes hablaron sobre los mecanismos que ayudan a que las personas en América Latina tengan un acceso real a internet.

Entre los datos más importantes, destacaron que actualmente apenas 0,5 por ciento de las niñas de 15 años quieren trabajar en tecnología, lo que lleva intrínsecamente a una brecha de género en esta materia; y se refirieron al debate creciente sobre la posibilidad de que la IA reemplace a las personas, sobre el que declararon que antes de reemplazar a los individuos, aquellos quienes saben manejarlas crecerán en el mercado laboral.

En lo referente a educación, los voceros se refirieron a que esta pude convertirse en un factor de desarrollo social importante, pero que para poder garantizar una mejor educación es necesario primero enseñarles a las personas a usar internet y a beneficiarse de este sin dejar de lado los riesgos que la digitalización trae para las poblaciones menores de edad.

Igualmente, y en el marco del evento Telefónica Hispam y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), anunciaron la firma de un convenio macro de colaboración que prevé ejes de acción para el desarrollo de la región, como por ejemplo formaciones enfocadas para emprendedores, beneficios para clientes, empleados y familias, y la potenciación de proyectos de Telefónica que estén enfocados en acciones para la región donde tiene presencia UNIR.