Sánchez respalda al fiscal general, llama «delincuente confeso» al novio de Ayuso y pide dimisión de la presidenta

18 Oct 2024 por Redacción Irispress

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su respaldo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de su imputación por el Tribunal Supremo por revelar presuntamente secretos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al que se ha referido como «delincuente confeso». Además, ha exigido la dimisión de la presidenta autonómica.

«El origen de todo esto es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la sazón pareja de este delincuente confeso, propaga un bulo para situar la mentira de un delincuente del lado de la Fiscalía General del Estado», ha lanzado Sánchez en una rueda de prensa al término de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, donde ha defendido que García Ortiz hizo su trabajo.

En tono duro, Sánchez ha cuestionado al PP cuándo va a exigir responsabilidades a Ayuso «que es pareja de un delincuente confeso, que ha defraudado a Hacienda, como él mismo ha reconocido y que además se ha lucrado con las mascarillas durante la pandemia», ha reiterado a continuación, antes de señalar que la dirigente autonómica «puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente».

El jefe del Ejecutivo considera, por tanto, que García Ortiz «hizo su trabajo», que pasa por perseguir el delito y combatir «un bulo» y lo que falta es que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, exija la dimisión de «su jefa» como ha vuelto a referirse a Díaz Ayuso.

En este sentido, ha rechazado que el PP le exija responsabilidades en el caso que afecta al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García e insiste en que actuó con contundencia hace ocho meses, cuando estalló el caso. «Y me dan lecciones de qué el Partido Popular. Es que esta doble vara de medir, esta ley del embudo, me parece que no se sostiene», se ha quejado.

Responsabilidades por nombrar a Ábalos

A continuación le jefe del Ejecutivo ha sido interrogado sobre si asume alguna responsabilidad por haber designado al ministro Ábalos, a quien la Fiscalía otorga un papel decisivo en la trama, a lo que ha respondido que asume la responsabilidad «de haber actuado con contundencia hace ocho meses, cinco días después de que se dieran a conocer algunos indicios que ahora se han constatado», defiende.

Asimismo subraya la colaboración de su Gobierno con la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la apertura de una comisión de investigación en el Congreso «que por cierto, fue cerrada con el voto afirmativo del Partido Popular», ha recriminado.

Por último, ha dejado claro que su Gobierno «va a continuar» con su hoja de ruta hasta el fin de la legislatura en el año 2027 para conseguir «dentro de tres años» un país más próspero y más unido en lo social y lo territorial.

Niega distintas versiones sobre Delcy

Por último, Sánchez ha sido preguntado por el hecho de que desde su Gobierno se hayan ofrecido distintas versiones sobre la visita a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Sánchez lo ha negado y ha señalado que «todos» han dicho «alto y claro lo mismo», que «la visita no se produjo en el momento en que se dio a conocer que había sanciones individuales» contra Rodríguez, que no permitían su estancia en el espacio Schengen.

Sánchez ha sido preguntado por este asunto, después de que un reciente informe de la UCO de la Guardia Civil desvelase que el jefe del Ejecutivo conoció la visita de la dirigente chavista por Ábalos cuatro días antes de que se produjese y dio el visto bueno a la misma.