Feijóo da cinco días a Sánchez para retirar la ley que beneficia a etarras y no quedarse «con el aplauso de Txapote»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a retirar la ley sobre intercambio de antecedentes penales en la UE que beneficia a presos de ETA y ha añadido que, si no lo hace, no podrán dar «lecciones» y se quedará «para siempre con el aplauso de Otegi, de Txapote y de los demás».

«Le pido expresamente que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por terrorismo de ETA. Tiene cinco días, hasta el 14 de este mes. Si le queda un mínimo de conciencia, le ruego que lo aproveche y recapacite», ha arrancado Feijóo su intervención en el Pleno del Congreso que tiene como orden del día la política migratoria.

Feijóo ha admitido que estos días «muchos españoles se sienten decepcionados» con el PP y «tienen razón». «Pero, señor Sánchez, no es lo mismo un error por injustificable que sea que la bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas», ha enfatizado.

En este punto, ha recordado que el Gobierno de Sánchez prometió a las víctimas que no rebajarías las penas a etarras. «Señorías del PSOE si no retiran ley, ya pueden disfrutar de esta victoria miserable, pero no vuelvan a dar lecciones. Ahí se quedan para siempre, con el aplauso de Otegi, de Txapote y de los demás. Quédense ese aplauso y esos seis votos», le ha espetado, cosechando una ovación del PP.

Marimar Blanco sigue el debate en la bancada del PP

Marimar Blanco, senadora del PP y hermana del concejal asesinado por ETA, ha seguido la primera parte del debate sentada en la bancada del Grupo Popular, junto a Feijóo y el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado.

En las filas del PP ha cundido el malestar en las últimas horas por el «error injustificable», en palabras del propio Alberto Núñez Feijóo, que ha supuesto que el Grupo Popular votase a favor de esa norma en el Congreso, dado que va a permitir rebajar penas a etarras e incluso excarcelaciones.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, reveló anoche que los diputados del PP que participaron en la ponencia de esa reforma legal han puesto sus cargos a disposición del partido. Sin embargo, la dirección nacional del PP ha rechazado por el momento depurar responsabilidades alegando que la responsabilidad es «colectiva» y no van a «señalar a nadie en concreto», según fuentes del partido.