Sanidad se opone al desarrollo en el Senado de una ‘cumbre’ internacional de la ultraderecha contra el aborto

La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado su oposición al desarrollo en diciembre, en el Senado, de la VI Cumbre Transatlántica contra el aborto, organizada por la ultra Red Política de Valores, que engloba a organizaciones ultraderechistas internacionales.

«No acabo de entender cuál es el interés, sobre todo porque no responde a una realidad social. La gente no está preocupada por el problema del aborto en España», ha afirmado la ministra en una entrevista en Radiocable.com, recogida por Europa Press, donde ha lamentado que los ‘populares’ traten nuevamente de meter «fanatismos» y el «ideario de una minoría social» con «calzador» en las instituciones públicas de todos.

Según han denunciado desde el PSOE, esta cumbre está prevista que se celebre el día 2 de diciembre en la Cámara Alta después de que la Mesa, controlada por la mayoría absoluta del PP, haya aprobado la cesión del antiguo salón de plenos. Según han señalado, esta aprobación se ha realizado a espaldas de los miembros socialistas de la Mesa y en ningún momento se ha sometido a votación.

«Yo creo que es un ejemplo de filibusterismo más del Partido Popular y de uso torticero del Senado y de las instituciones públicas. Si quieren hacer una cumbre antiabortista, que la hagan en Génova 13, (…) y que no utilicen las instituciones que son de todos para intentar socavar un derecho conquistado de las mujeres y de la sociedad», ha añadido, lamentando que el Partido Popular se retrotraiga a «tiempos pretéritos» porque «no tienen nada más que hacer en el Senado».

Preguntada por el Papa Francisco, quien, argumentando su posición contra el aborto, ha llamado a los médicos que lo ejercen «sicarios» y ha calificado el acto como «homicidio», la ministra ha sido clara: «Un homicidio, un genocidio, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Gaza, donde han muerto 15.000 niños y niñas».

Asimismo ha rechazado que el debate vuelva a centrarse en «los cuerpos de las mujeres, las vidas de las mujeres, a las decisiones de las mujeres» porque, «hace mucho tiempo, que la sociedad decidió que las mujeres tienen derecho a abortar». Y ese derecho, ha recordado, debe ser «en condiciones de seguridad».

Por lo tanto, es un debate que, a su juicio, «no puede volver». «Quien quiera volverlo a atraer es porque quiere volver a atraer sufrimiento, más sufrimiento sobre las mujeres, y más sufrimiento sobre una sociedad que tiene que hacerse cargo de una realidad, y es la realidad de las interrupciones voluntarias de la embarazada, y que deben hacerse en la sanidad pública» porque es el lugar» más garantista» y de» mayor confianza» para las mujeres.

Finalmente, respecto al borrador de protocolo para el registro de personas objetoras en las interrupciones voluntarias del embarazo, García ha rechazado que se trate de «una lista negra». «Las instituciones, los hospitales se tienen que hacer cargo de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y no pueden encogerse de hombros y decir, no, esto no me toca», ha aclarado.

«La sanidad pública es el lugar donde las mujeres tenemos más confianza. Tenemos confianza y tenemos certeza y tenemos seguridad de que nos lo van a hacer bien. Y creo que, siendo el lugar de referencia, no entiendo que haya esta actitud de indolencia con respecto a algo que, vuelvo a insistir, la sociedad y las mujeres tenemos superado», ha concluido.