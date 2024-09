Nuria Espert: «Somos muchos los que pedimos la paz, pero parece que a Netanyahu y sus secuaces no les conviene»

La actriz Nuria Espert, quien ha sido galardonada con el Premio A Toda Una Vida Profesional de Fundación MAPFRE, ha asegurado que no tiene «motivos para estar feliz» porque es un momento en que «muchísimos millones de personas piden la paz» para el conflicto entre Israel y Palestina y no parece tener solución.

«No parece que Netanyahu y sus secuaces crean que eso les conviene y si no les conviene ahí no hay corazón que valga», ha indicado en una entrevista con Europa Press la gran dama del teatro español, quien reconoce que se «entristece» cada vez que enciende la televisión y contempla únicamente «masacres, muertos y un dolor atroz».

Espert empezará el próximo 5 de diciembre otro nuevo proyecto, ‘Todos los pájaros’ de Wajdi Mouawad en Teatros del Canal, una obra que precisamente se sitúa en Israel y habla de ese conflicto «con toda seriedad y dramatismo». Sin embargo, reconoce que la cultura ahora mismo «poco puede hacer» respecto a esta situación de guerra.

«Al final, se hace lo que los Gobiernos marcan y sus decisiones, y lo único que vale es gritar ‘basta, que pare ya’ esto, porque no tiene que morir ninguna persona más», ha indicado, para luego afirmar emocionada que es un momento «muy triste en el que no hya cosas bonitas para decir».

«Todo esto me entristece, me achica, porque cuanta más muerte y destrucción, más pequeños somos: somos pobre gente metida en una situación de las más graves de la historia de la humanidad», ha lamentado, después de apuntar con ironía que pese a recibir «regalos» como este premio o la nueva obra, a veces se «envenena» todo.

«Este premio -que también valora la labor social- puede servir para muchas cosas, porque no es algo con lo que vas a salir y te vas a comprar unos zapatos, sino para ayudar a alguien. Si tenemos la desgracia de que esto continúe, el que recibe un premio como este sabe que, por una parte, no es suyo», ha indicado.

Con casi 75 años de carrera, Espert -quien ha abierto muchas puertas en el campo del teatro y se la considera una pionera feminista- ha tenido palabras para su marido, el también actor y posteriormente representante Armando Moreno, ya que entiende que ha sido un apoyo «indispensable» en su carrera.

«Me casé con un hombre estupendo, maravilloso, hemos estado 35 años juntos, y fue él el que le dio un empuje a mi vida. Éramos novios y no me había visto actuar nunca: cuando me vio en el escenario, le pareció que valía algo, dejó su vida y apuntaló la mía. Y desde entonces, hemos hecho muchas cosas juntos, algunas incluso peligrosas desde el punto de vista de las prohibiciones», ha comentado.

Espert da por buena la frase de que ‘la vida es puro teatro’, aunque tira de humor para apuntar a un sector en concreto: la política. «La política sí que lo parece, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que no hagan cosas que están muy bien, pero es que hay actuaciones entre ellos, a veces dan un paso adelante y otras veces retroceden sin piedad», ha explicado la actriz, para quien «la cultura y la inteligencia ha desertado» de esa vida política.

Núria Espert (1935) está considerada como una de las actrices más destacadas de España y ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo el Premio Princesa de Asturias de las Artes y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Este mismo año ha conseguido el Premio Max de Honor.