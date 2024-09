Bonnie Tyler, Jethro Tull, Álex Ubago, Mikel Erentxun o Siloé estarán en CaixaBank Madrid Live Experience

El CaixaBank Madrid Live Experience volverá a celebrarse un año más, del jueves 26 de septiembre al miércoles 2 de octubre en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío, alcanzando su cuarta edición con un cartel en el que destacan nombres ya confirmados como Bonnie Tyler, Jethro Tull, Álex Ubago, Mikel Erentxun, Leo Rizzi, Siloé y Club del Río.

El festival arrancará el jueves 26 con la actuación de Mikel Erentxun, en el marco de su gira con motivo del lanzamiento de ‘Septiembre’, su último álbum de estudio.

El que fuera integrante de la banda Duncan Dhu celebra sus más de 30 años de trayectoria como cantante en solitario con éxitos como ‘A un minuto de ti’ o ‘Mañana’, lanzados a lo largo de su carrera, así como temas de su nuevo álbum ‘Tú y yo’, ‘Si no es por ti’ o ‘Tren a Marte’.

Leo Rizzi, artista uruguayo-español, una de las figuras más significativas de la escena indie-pop española y latina actual, también estará presente este año en el Caixabank Madrid Live Experience, el viernes 27 de septiembre, presentando en exclusiva su álbum debut ‘Pájaro azul’.

El cantante alcanzó el éxito internacional en 2021 con ‘Amapolas’, una canción que le catapultó a las listas globales. Actualmente, el artista se encuentra inmerso en el lanzamiento de este nuevo álbum que verá la luz el próximo mes de septiembre y del cual ya ha publicado algunos adelantos como ‘2mil horas’ o ‘Malvas’.

Este concierto está ligado a la preventa del disco, para obtener la entrada habrá que registrar el comprobante de compra del álbum en la página web del artista.

Asimismo, el festival contará el sábado 28 de septiembre con el concierto de la artista internacional Bonnie Tyler, conocida por canciones tan icónicas como ‘Total Eclipse of the Heart’ o ‘Holding Out for a Hero’.

La cantante y compositora celebra el lanzamiento de su tercer álbum en vivo ‘In Berlin’, grabado en 2019 en el teatro Admiralspalast, una recopilación de los grandes éxitos de su carrera.

Álex Ubago celebra sus 20 años de carrera

Por su parte, la música en español tendrá un peso importante en la nueva edición del festival, con la actuación del músico y cantautor Álex Ubago, el domingo 29 de septiembre. El artista se subirá al escenario del Teatro CaixaBank Príncipe Pío para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, coincidiendo con sus 20 años de trayectoria en la música. ‘Eres mi todo’ y ‘Si es por los dos’ son algunos de los adelantos del disco que llegará a finales de 2024.

Jethro Tull, la mítica banda de rock británica, también estará presente en la cuarta edición de Caixabank Madrid Live Experience, el lunes 30 de septiembre. La banda, formada en 1964, es considerada una leyenda viva de la música, siendo una de las agrupaciones de rock más longevas e influyentes.

Además, el martes 1 de octubre, la banda vallisoletana Siloé pasará por el escenario del Caixabank Madrid Live Experience con un repertorio de canciones destinadas a ser coreadas en grandes recintos. Algunos de sus temas más destacados son ‘Nada que se parezca a ti’, ‘Todos los besos’ o ‘La verdad’.

Como broche, el miércoles 2 de octubre, el festival acogerá la actuación de Club del Río. La banda madrileña celebra sus diez años de andadura en la música de la mejor manera posible, en plena gira por el lanzamiento de su nuevo disco ‘Todo alrededor’, que salió a la luz el pasado mes de abril. ‘Lobo Amigo’, ‘Remedios’ y ‘Mística Voraz’ son algunas de sus canciones más populares.

El sábado 28 de septiembre, ‘Rock en familia’ presenta ‘¡Viva el pop español!’, un espectáculo de música en directo dirigido a los más pequeños, con el que la familia al completo podrá disfrutar de lo mejor del pop español de los 80 y 90.

Además, el grupo infantil Pica Pica regresa el domingo 29 de septiembre a las sesiones matinales del festival con su divertido espectáculo musical. Durante el número, Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, bailarán y cantarán a través de una función educativa, interactiva y lúdica, con una apuesta por recuperar los juegos populares y las canciones de toda la vida.