Ilia Topuria: «La guerra me marcó muchísimo, me hizo madurar antes de tiempo»

19 Sep 2024 por Redacción Irispress

Este jueves 19 de septiembre llega a las salas de cine, antes de su estreno en exclusiva en Movistar Plus+, ‘Topuria: Matador’, el documental que sigue el ascenso del peleador hispanogeorgiano hasta hacerse con el cinturón de campeón del peso pluma de la UFC. El largometraje, dirigido por Giampolo Manfreda, narra el camino hacia la cima del deportista a través de sus entrenamientos, su vida personal y los testimonios de su familia, amigos y allegados. Topuria recuerda momentos difíciles de su infancia en su país de origen y afirma que la invasión rusa de Georgia que vivió de niño le marcó «muchísimo» y le hizo «madurar antes de tiempo».

«Son momentos en los que no hay agua, no hay pan, no hay nada. Recuerdo los momentos que vivimos durante el COVID, la gente en pánico, era algo que se contaba por la tele y sí, conocíamos a personas. Pero [el COVID-19] no es que escuchas bombas caerte en la cabeza, que tienes que dormir en el sótano y no puedes enchufar la luz porque si te ven te bombardean. Te asomas por la ventana y ves tanques pasando. Y todo el tiempo escuchas disparos. Son cosas bastante fuertes, es algo que te hace madurar», confiesa Topuria en una entrevista concedida a Europa Press en la que, como en el documental, rememora algunos de los instantes más sobrecogedores del conflicto.

La invasión rusa de Georgia se produjo en 2008, una guerra que guarda especial relación con el día a día que viven los ciudadanos ucranianos el la guerra. El peleador, que sufrió el conflicto a los once años de edad, aconseja sinceramente al pueblo de Ucrania: «Son momentos en los que tienes que orar muchísimo y creer en que todo pasará».

Topuria, que llegó a España con 15 años, también reflexiona sobre la manera en la que se le ha tratado en el país como inmigrante: «Excelentemente bien. En España, todo el mundo que viene a trabajar, que viene con un propósito, con un objetivo, se le trata estupendamente bien. Si tú vienes con un pensamiento diferente, de traer tus malas costumbres de donde vengas, obviamente, ni en tu casa te van a tratar bien, y ni en tu casa te van a querer. ¿Cómo te van a querer fuera?»

«Si tú vienes a aportar valor, a cumplir tus sueños y objetivos, aquí se te extiende la mano. Yo soy un ejemplo de ello. A mí me han extendido la mano durante toda mi carrera deportiva, durante toda mi presencia en España siempre me han ayudado. De hecho, estoy donde estoy gracias a España, a todos los españoles y a todos mis compañeros que me ayudaron a crecer», recuerda Topuria. «Todo lo que he necesitado cuando estaba dando mis primeros pasos, siempre me han ayudado. Me siento profundamente agradecido con ellos. Pero… siempre tenía una responsabilidad, que era aportar valor», afirma el luchador de artes marciales mixtas de 27 años.

«Yo nací en Alemania, soy de padres georgianos y nunca he sufrido el racismo. Mi experiencia personal no me ha dejado ninguna secuela de ello, cada uno tiene unas experiencias diferentes. Yo no conozco a nadie en mi alrededor que haya sufrido de racismo. De hecho, creo que es uno de los países que más libertad le da a las personas de ser quien quiera ser», destaca ‘El Matador’ en relación a las recientes declaraciones sobre el racismo en España de otro deportista de élite, Vinícius Jr.

«No hay Ilia» sin la familia Topuria

El campeón de la UFC insiste en que su familia y equipo «son una gran parte» de todo su éxito, y que sin ellos, «no hay Ilia». Topuria afirma que sigue viviendo como antes de ser conocido, y que, prefiere pasar tiempo con su familia, que «desaprovecharlo y gastarlo por la noche». El peleador, a diferencia de otros compañeros de profesión como los polémicos Conor McGregor o Paddy Pimblett que celebran sus éxitos de manera ostentosa, tiene «una perspectiva diferente en la vida». Eso sí, Topuria matiza que «cada uno vive como quiere» y que «tampoco se puede juzgar a la gente».

El hispanogeorgiano, tras 15 combates, no conoce la derrota en las MMA, y, el viaje desde su debut en la Ultimate Fighting Championship hasta el cinturón del peso pluma, ha sido meteórico. En menos de cuatro años, ha logrado ascender rápidamente en el ranking – tanto de su categoría como del prestigioso libra por libra- y postularse como contendiente al título, una gesta que finalmente consiguió en el UFC 298 el pasado 17 de febrero, arrebatando el título de campeón al experimentado peleador australiano Alexander Volkanovski.

Topuria señala el motivo por el que comenzaron a rodar el documental antes de llegar a ser campeón de la categoría de 65,8 kilos de la UFC: «Porque sabíamos lo que iba a pasar, porque pertenecemos al grupo de los que creemos antes que ver, no necesitamos ver para creer».

Íñigo Pérez-Tabernero, productor ejecutivo de ‘Topuria: Matador’, hace especial incisión en que el éxito del hispanogeorgiano «no es algo fortuito», porque «todos sus orígenes y sus valores tienen resonancia en su presente». También afirma que «es un superdotado, pero además es un superviviente». No obstante, a diferencia de lo que muchas veces se dice de que «cuando una persona tiene dificultades desde pequeño, sale por donde sea», lo que más le sorprendió de Topuria era que «no transgrede nunca sus valores».

‘Topuria: Matador’ es una producción de Señor Mono, con la participación destacada de Movistar Plus+, plataforma a la que llegará en exclusiva el largometraje documental tras su paso por salas de cine. La distribución nacional e internacional de la película corre a cargo de Filmax.