The Wailers convertirán el Rototom en una celebración de la figura de Bob Marley

20 Ago 2024 por Redacción Irispress

The Wailers convertirán este martes el Main Stage del festival Rototom Sunsplash de Benicàssim en una celebración de la figura de Bob Marley en el 40 aniversario del álbum ‘Legend’.

Tras las tres primeras jornadas del festival, que han reunido hasta el momento en Benicàssim a 100.000 amantes de la música jamaicana de más de 70 países, el Sunsplash encara el último tramo de su 29 edición, ‘The Power of Utopia’, con una propuesta artística en la que la esencia del rey del reggae se sentirá «con más fuerza si cabe», avanzan los organizadores.

En el año del estreno del biopic ‘Bob Marley: One Love’ y coincidiendo con el 40 aniversario del icónico álbum recopilatorio ‘Legend’, The Wailers se han embarcado en una gira mundial que hace parada en este festival para tocar en directo sobre el Main Stage las mejores canciones de este disco, el más vendido de Bob Marley.

Secundará la propuesta artística del Main Stage Johnny Clarke, otro de los grandes de la escena y uno de los históricos del reggae de raíz que sigue en activo, que irrumpirá en el festival junto a la londinense Dub Asante Band ft Matic Horns.

La llegada de Etana en 2008 a la escena del reggae jamaicano y global fue un soplo de aire fresco. Sus canciones de amor, pero también las de letras realistas sobre la crudeza del gueto marcan la carrera de esta cantante, que en los últimos años se ha acercado a los sonidos del afrobeats a través de colaboraciones con reconocidos artistas africanos como Stonebwoy y Naiboi.

El Main Stage sumará también en la velada de este martes a Chambao, quien representa a la escena española. Tras un parón escénico de cinco años, el regreso de la formación en 2023 fue una sorpresa. La banda ha alcanzado la fama al mezclar la tradición del flamenco con ritmos relajados de música electrónica y creando un género llamado ‘flamenco chill’.

GUIÑO AL JAZZ EN LION STAGE

Además, el Rototom acogerá este martes el primer show de jazz, con toques de ska, del festival: ‘Samuel Blaser Routes-A Tribute to the Music of Don Drummond’. Un homenaje del trombonista suizo Samuel Blaser, plasmado en su reconocido disco ‘Routes’, al legado de Don Drummond, el trombonista jamaicano, miembro y compositor de muchos temas de la banda Skatalites, de la que este 2024 se celebra su 60 aniversario.

Para este show único, Samuel Blaser ha creado una banda con grandes músicos internacionales de jazz: el quinteto que él mismo lidera y al que se unen el violinista cubano Omar Puente, Alex Wilson (teclados), Colin McNeish (bajo), y Kenrick Rowe (batería).

El talento emergente de la escena jamaicana llegará por partida doble al Lion Stage. Por un lado, de la mano del joven Jah Lil. Su inspiración proviene de iconos como Bob Marley y Burning Spear, pero también de los sonidos del soul estadounidense, como recoge su álbum debut, ‘Can A Man Cry’.

Por su parte, Khalia es considerada como la nueva voz del reggae global. Nacida en Jamaica y afincada en Londres desde los seis años, fue descubierta artísticamente en 2016 por Shaggy y el productor Tony Kelly. Su estilo vocal seductor es cómodo tanto en ritmos reggae como en canciones pop o baladas de soul.

Jesse Royal, uno de los artistas jamaicanos contemporáneos más vinculados a la tradición del reggae, cerrará el cartel de Lion Stage este martes.