Cae en Almería una red de suministro de gasolina en alta mar a embarcaciones para narcotráfico e inmigración irregular

La Guardia Civil ha desarticulado en Almería una organización criminal dedicada al abastecimiento de combustible a embarcaciones de gran potencia dedicadas al favorecimiento de la migración irregular y al tráfico de drogas en una operación que se ha saldado con nueve detenidos y la intervención de cerca de 30.000 litros de gasolina y 12 embarcaciones recreativas.

Según informa el Instituto Armado en un comunidado, en la denominada operación ‘Caramel’ se han practicado siete registros en inmuebles de las localidades almerienses de El Ejido, Balanegra, Adra y Roquetas del Mar en los que, además del combustible y las embarcaciones, se han intervenido 10.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y dos armas cortas detonadoras.

La operación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo criminal organizado que se dedicaba a la obtención irregular, depósito y finalmente abastecimiento de grandes cantidades de combustible a embarcaciones dedicadas al tráfico de droga y la inmigración irregular mediante embarcaciones recreativas, participando en algunos casos los miembros de la organización en algunas de las actividades directamente.

La investigación permitió constatar que la organización obtenía el carburante en gasolineras de la provincia de Almería que no cumplían con las exigencias legales respecto de las cantidades máximas que pueden ser distribuidas, limitadas a 60 litros de gasolina y 240 de gasoil. Posteriormente, acumulaba en lugares que no cumplían los requisitos de seguridad cantidades de hasta 30.000 litros de combustible en garrafas y depósitos que, más tarde, eran transportados en garrafas de 25 litros en vehículos no homologados hasta la zona de puertos, donde se encontraban las embarcaciones que trasladaban a la zona de alta mar, llegando a transportar hasta 200 garrafas.

Finalmente el combustible era utilizado por otras organizaciones criminales para repostar sus propias embarcaciones. Según la Guardia Civil, esta forma de actuar ha provocado diversos incidentes como el hundimiento de alguna embarcación, debido a las condiciones adversas del mar o el incendio de embarcaciones debido a la manipulación imprudente del carburante o incluso el fallecimiento de la tripulación de la embarcación. También advierte de que el propio transporte en vehículo a través de poblaciones urbanas o el depósito en lugares ocultos sin las condiciones adecuadas es, en sí mismo, un riesgo grave para la integridad de terceras personas y el medio ambiente.

A los nueve detenidos se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización o grupo criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (favorecimiento de la inmigración), contra la salud pública (tráfico de drogas) y contrabando. La operación ha sido desarrollada por la Sección de Información de la Zona de Andalucía y el Grupo de Información de la Comandancia de Almería, coordinados por la Jefatura de Información y dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 5 de El Ejido y del Fiscal Delegado de Extranjería de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería.