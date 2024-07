Madrid insta al Ministerio de Sanidad a homologar médicos extracomunitarios: «Es una solución rápida que podemos dar»

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha instado al Ministerio de Sanidad, así como a la cartera de Educación, a homologar los médicos extracomunitarios de manera extraordinaria para paliar la escasez de estos profesionales en los centros sanitarios en la época estival.

«Es una solución rápida que podemos dar», ha expresado esta mañana durante en el Hospital público Universitario La Princesa de la capital, en la jornada de presentación del proyecto que unifica el sistema de gestión del diagnóstico por imagen del Servicio Madrileño de Salud.

«Como sabemos, hay una falta de profesionales sanitarios, no solo médicos, que no solo ocurre en época estival, aunque evidentemente es más acuciante, porque se juntan las vacaciones con las bajas no existentes. Nosotros, desde luego, en gestión, tenemos que reorganizar no solo servicios, sino agendas y profesionales», ha explicado Matute.

En este sentido, ha destacado algunas iniciativas puestas en marcha desde el Ejecutivo regional para intentar minimizar los efectos de la falta de facultativos como las 250 plazas destinadas a residentes que terminan en la especialidad de familia, así como su «fidelización» a través de contratos de larga duración, entre otras.

Finalmente, Matute ha afirmado que la homologación de médicos extracomunitarios es una solución «real», «concreta» y «factible» para combatir un «problema» que se extiende a otros territorios, así como otras medidas como el aumento del número de plazas de formación de estos profesionales.

«A lo mejor este verano podríamos tener más compañeros que hacen que crezcamos y que no compiten con nosotros, sino todo lo contrario, nos dan valor, que estarían trabajando en los hospitales, en los centros de salud, médicos de familia, pediatras, enfermeras, con nosotros, y no los podemos tener porque no hay homologaciones por parte del Ministerio», ha señalado.

Un proyecto que unifica la gestión del diagnóstico por imagen

Por otro lado, la Fátima Matute ha presentado además el nuevo proyecto puesto en marcha por el Gobierno regional que pretende unificar el sistema de gestión del diagnóstico por imagen, tanto radiológica como no radiológica, del Servicio Madrileño de Salud.

Según ha señalado la consejera, esta iniciativa permitirá mejorar la capacidad de valoración de los facultativos, al tiempo que los ciudadanos tendrán la posibilidad de acceder a sus resultados desde cualquier dispositivo.

«Con este avance, la sanidad pública madrileña se dotará de un modelo más fuerte y tecnológico, que deje atrás modelos incomunicados y estancos y en el que pacientes y profesionales confluirán en una estrategia para centralizar y compartir conocimiento», ha destacado Matute.