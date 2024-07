Begoña Oro, ganadora del Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil 2024

La escritora zaragozana Begoña Oro ha ganado el XXVIII Premio Cervantes Chico por su «larga y exitosa trayectoria» en el mundo de la literatura infantil y juvenil, según ha dado a conocer este martes la editorial SM.

«Escribir para la infancia no es fácil. Es un público exigente que se merece lo mejor, aunque, como sucede tantas veces con las ‘cosas de niños’, no siempre se valore. Nunca me ha molestado esa cierta invisibilidad. El cariño y el entusiasmo de los pequeños lectores por los personajes que creamos es un premio gigantesco que a menudo considero inmerecido», ha declarado Oro al serle comunicado el galardón y ha señalado que es «maravilloso» que exista un premio como el Cervantes Chico, «con ese nombre entre serio y juguetón».

El jurado, presidido por la alcaldesa de Alcalá de Henares (Madrid), Judith Piquet, ha considerado a Begoña Oro como «un claro ejemplo de esfuerzo y amor por las letras» y han resaltado algunos de sus personajes y series. «Todos los padres hemos compartido con nuestros hijos las aventuras de la ardilla Rasi o del divertido unicornio Troti. Es una experta escritora de novelas juveniles de gran calado» ha explicado Piquet.

Oro (Zaragoza, 1970) ha escrito más de 200 títulos, entre ellos sagas como ‘Pomelo y Limón’, ‘La pandilla de la ardilla’, con Rasi su protagonista, ‘Misterios a domicilio: pistas apestosas’, ‘Monsterchef’ o ‘El Dragón de las Letras’. Ha recibido los premios más importantes del sector, como el Premio Gran Angular en 2011, por ‘Pomelo y Limón’. También ha conseguido el Premio Lazarillo en 2018 por su obra ‘Un fuego rojo’ o el Premio Jaén de Literatura Juvenil por el libro ‘Tú tan cáncer y yo tan virgo’, entre otros reconocimientos.

Asimismo, en esta edición, el reconocimiento de literatura infantil y juvenil iberoamericano Cervantes Chico ha recaído en la autora paraguaya Renée Ferrer de Arréllaga, una de las escritoras más representativas de la literatura paraguaya. Es poeta, novelista, cuentista, dramaturga y doctora en Historia por la Universidad Nacional de Asunción.

El Premio Cervantes Chico distingue a un escritor o escritora de lengua castellana cuya trayectoria creadora haya destacado en el campo de la literatura infantil y juvenil. Para su designación se tienen en cuenta, además de sus méritos literarios, criterios como la popularidad y la utilización de la obra del escritor como recurso educativo y didáctico.

El Premio es organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, quee otorga un reconocimiento público al autor galardonado, a través del cual, también se procura la difusión y en el fomento de su obra entre la población infantil y juvenil. Coincidiendo con la entrega de este premio, se premia asimismo a escolares de todos los centros educativos de la ciudad, que han destacado por sus valores humanos.