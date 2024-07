La presidenta de Extremadura mantiene al consejero de Vox en su puesto

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado este viernes que tras la ruptura «unilateral» de Vox de su acuerdo de gobernabilidad, el Ejecutivo extremeño «va a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora», en solitario, con el objetivo de que haya «estabilidad» en la región.

Así, Guardiola ha avanzado que el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, que fue designado por Vox en virtud del acuerdo de gobierno que mantenían, continuará en este puesto en el Ejecutivo regional, después de que éste le haya «transmitido su firme voluntad de seguir sirviendo a los extremeños al frente de la consejería», algo que ha calificado de «un paso valiente y comprometido».

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa este viernes en Mérida, acompañada del consejero de Vox en su ejecutivo, Ignacio Higuero, tras la decisión de Vox de romper con los pactos de gobierno que mantenían en Extremadura y otras comunidades autónomas.

En su intervención, la presidenta extremeña ha considerado que la ruptura que anunció Vox este pasado jueves «nada tiene que ver con ninguna de las 60 medidas» que firmaron hace un año, en el que no se contemplaban aspectos relacionados con la migración, por lo que «los extremeños lo que merecen son explicaciones y garantías, y hasta el momento Vox no ha dado ninguna explicación lógica, ni creo que pueda darla, porque no existe», ha dicho.

Guardiola ha señalado que tras esta ruptura con Vox, las medidas que se contemplaban en el acuerdo de gobernabilidad «decaen», por lo que se va «a centrar en el programa de gobierno del PP porque ahora mismo estamos gobernando en solitario», aunque siempre lo hará «tendiendo la mano al resto de grupos para poder llegar a acuerdos».

En ese sentido, la presidenta extremeña ha contemplado gobernar con «acuerdos puntuales, pero sin renunciar a la esencia de nuestro programa, que es nuestro compromiso con los extremeños», tras lo que ha admitido que no le da «ningún miedo ni ninguna pereza, al revés», le «parece un reto» alcanzar «acuerdos constantes durante la legislatura».

«No hay ningún cordón sanitario»

Y es que su gobierno «no tiene ningún cordón sanitario, no veta ningún acuerdo», ya que «es un Ejecutivo de consenso, de diálogo y va a seguir siendo así», ha reafirmado María Guardiola, quien ha reiterado que están «abiertos al diálogo y a la negociación, a quien quiera construir», ha dicho.

«Por mi parte no hay ningún cordón sanitario a ningún partido, y yo lo que quiero es llegar a acuerdos con quien quiera construir conmigo», ha señalado la presidenta extremeña, quien sobre Vox ha confiado en no «encontrar obstáculos» en sacar adelante algunas medidas «que este partido comparte y lo ha hecho público».

Además, «también vamos a tender la mano y tender puentes al PSOE y a Unidas por Extremadura», de los que la presidenta extremeña ha esperado «altura política y altura de miras».

Decae el acuerdo con Vox y pide al senador que renuncie

Ante esta situación, «todo lo que está en ese acuerdo de gobernabilidad y que ha roto de manera unilateral Vox, decae», por lo que ha considerado que «por coherencia», el senador de Vox por Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, «debería renunciar a su acta» ya que «es un senador por designación autonómica que correspondería al Partido Popular» que lo cedió a Vox en el marco del pacto que alcanzaron.

Lo mismo ocurrirá con la iniciativa que presentaron PP y Vox la semana pasada para que éste partido pudiera entrar en la Mesa de la Asamblea de Extremadura, respecto de la que Guardiola ha señalado que ya no tienen «ningún interés ahora mismo en impulsar esa iniciativa», ya que «hay otras muchas prioridades encima de la mesa antes de que Vox pueda formar parte de la Mesa», ha señalado.

No contempla una moción de censura

Así, y a preguntas de los periodistas, María Guardiola ha señalado que no está «en el escenario» de una posible moción de censura, sino que está «trabajando por y para los extremeños», y ha abogado por «ir sacando acuerdos» a lo largo de la legislatura, algo que a su juicio «es posible conseguirlo».

Según ha señalado, descarta la moción de censura y no se ha planteado presentar una moción de confianza ante su continuidad en el Gobierno en solitario: «Yo no creo que Extremadura necesite ahora, porque no hay ninguna circunstancia que así lo apunte, una moción de censura ni siquiera una moción de confianza», ya que «todo el mundo sabe perfectamente cuál es la hoja de ruta, y lo que vamos a hacer es avanzar».

Las líneas rojas, «salvaguardadas»

Durante su intervención, la presidenta extremeña ha recordado que cuando firmaron el pacto con Vox, «las líneas rojas que trazamos para proteger y defender los derechos de todos los extremeños han estado siempre salvaguardadas», por lo que quedaron fuera de ese algunas cosas que les «separaban» a ambos partidos, entre las que ha citado la migración, «los derechos de las personas LGTBI, el feminismo, como es la igualdad y el respeto a los derechos humanos».

En ese sentido, «que todo esto quedara fuera de ese acuerdo de gobernabilidad, pues no ha frenado el crecimiento de esta región», ha señala la presidenta extremeña, quien ha aseverado que «protegiendo todas estas cuestiones», el Ejecutivo regional ha «conseguido dar pasos hacia adelante y, sobre todo, no dejar una sola opción al retroceso».

Por tanto, a partir de ahora la Junta de Extremadura va «a seguir avanzando en los derechos de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de nuestros mayores, de las personas más desfavorecidas», ya que según ha reafirmado, «vivimos en el siglo XXI y la sociedad extremeña es abierta y moderna».

A juicio de la jefa del Ejecutivo extremeño, «el progreso nunca puede estar ni atado ni condicionado a ninguna ideología», por lo que ha resaltado que «responsabilidad también es poner pie en pared de vez en cuando», ya que «no tiene ningún sentido que se vengan a exigir cuestiones que no formaban parte de ese acuerdo de gobernabilidad» entre PP y Vox.

Continuidad de Ignacio Higuero en el Gobierno

Ante esta situación, Guardiola ha asegurado que se alegra «enormemente de que sea Ignacio Higuero, el consejero que esté al frente de la Gestión Forestal y el Mundo Rural», ya que «ha demostrado en todo momento que su compromiso con Extremadura y con los extremeños está por encima de cualquier cosa».

Una situación que «ha facilitado mucho todo» y que ha querido agradecer, tras lo que ha anunciado que en la mañana de este viernes ambos han mantenido una reunión en la que le ha transmitido su voluntad de continuar en el gobierno, lo que a juicio de Guardiola, «demuestra que tanto para él como para mí los extremeños son lo primero», por lo que «el gobierno de la Junta de Extremadura va a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora».

María Guardiola ha aseverado que Extremadura «está creciendo, está avanzando y lo hace con paso firme», y «gracias al esfuerzo de todos los extremeños», del gobierno y de los empleados de la Junta de Extremadura.

Por todo ello, «nadie debe poner obstáculos ni poner piedras en este camino, en esta senda de crecimiento y ninguna cuestión ideológica tiene que estar por encima del interés de Extremadura», por lo que su Gobierno «va a velar por que así sea».