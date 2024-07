Marlaska alerta de la llegada de «vientos preocupantes» contra el colectivo LGTBI: «Volvemos a otra época difícil»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido de que, tras la conquista de derechos para el colectivo LGTBI, actualmente hay «unos vientos preocupantes» en España y en Europa.

«Los hemos visto ya en los últimos años en Hungría, en Polonia, en Italia también, que está todo ahí más silencioso. La presencia del Vaticano en territorio italiano quizá tenga alguna incidencia al respecto y parece ser que ahora algo más que el Vaticano, la extrema derecha», ha señalado este jueves Marlaska durante la jornada ‘Educando en la Diversidad’ celebrada en el Congreso de los Diputados.

También ha mostrado su preocupación por que en España, un país «razonablemente solidario, empático y diverso», se pueda «retroceder» por el «contagio del Partido Popular por la extrema derecha».

En este sentido, Marlaska ha dicho que es «grave» que cuando el PP gobierna solo, como en la Comunidad de Madrid, «reforman leyes que reconocían derechos del colectivo, las modifican». «Nos patologizan, nos volvemos a otra época difícil», ha sentenciado.

«Lo que yo no quiero es que vengan vientos que hagan que niños, que niñas, que no puedan vivir, que no tengan que vivir en libros, ni en películas, ni en series su realidad. Está muy bien que tengan los libros como amigos, que tengan el cine como una forma de crecer, pero no como una necesidad porque no puedan vivir su vida, sino que los libros les ayuden a ser mejores y a vivir, pero no como una necesidad», ha reivindicado.

Por ello, Marlaska ha incidido en la importancia de «seguir luchando, seguir avanzando, no dar nada por hecho y que gente también más joven sea también consciente y traslade ese mensaje de que es preciso seguir luchando, seguir avanzando».

«Estoy convencido que hubiera sido mejor persona si la vida no nos hubiera enfrentado a ese tipo de cosas. Soy más fuerte y soy buena persona, también lo tengo que decir, pero sin duda alguna hubiera sido mucho mejor persona si hubiera tenido las posibilidades de vivir mi vida desde el principio y por eso quiero que no haya más niños, más niñas, que no puedan vivir su vida como desean desde el principio», ha sentenciado el ministro.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, ha alabado la figura de Grande-Marlaska para el colectivo LGTBI: «Fernando es un símbolo y un referente para el colectivo LGTBI y yo creo que para el conjunto de la sociedad, porque la sociedad en su conjunto necesita referentes que hagan ver y nos hagan comprender que nuestra pluralidad y nuestra diversidad es algo que nos completa y que nos enriquece».

López ha reivindicado que «todos y cada uno de los avances en derechos y libertades han venido de la mano de gobiernos socialistas» pero ha alertado de que «por primera vez en la historia reciente hay un peligro real de regresión».

«Hasta ahora la derecha se opnía al avance, pero luego lo asumía y lo disfrutaba como nadie. Todos hemos visto a Rajoy bailando en la boda de Maroto, pero ahora no, ahora la derecha de la mano de la ultraderecha está recortand, está derogando, está pretendiendo invisibilizar los derechos del colectivo LGTBI», ha avisado.

En este punto, el portavoz socialista ha cargado contra el PP por su cartel del Orgullo en Madrid. «Lanzan sus campañas, hay tacones, hay condones y hay copas en el orgullo LGTBI, sí, los hay y nos divertimos con ellos, pero ese es el estereotipo con el que pretenden ocultar que detrás de la imagen de cada tacón hay una lesbiana discriminada en su trabajo por amar a una mujer y hay una persona trans llorando porque nadie le quiere contratar por ser como es», ha zanjado.