Bustinduy dice que los pisos turísticos son problema de «primera magnitud»

3 Jul 2024 por Redacción Irispress

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha criticado que la proliferación de pisos turísticos es un problema de «primera magnitud», ya que está provocando especial afectación en «el centro de las grandes ciudades», obligando a «vaciar los barrios» y a «la gente que vivía y que ahora tiene irse fuera».

Así lo ha manifestado en una entrevista en el programa ‘La Hora de La 1’ de TVE, en la que también ha alertado del impacto de este fenómeno en la oferta disponible de pisos en alquiler y también sobre «la vida», es decir, sobre «el tejido social en esos barrios».

Durante su intervención ha enumerado las distintas acciones del Gobierno o su Ministerio para combartir el aumento de viviendas de uso turístico, como la persecución de la publicidad ilegal, en la que ha resaltado que la premisa es «muy clara»: «Si una vivienda no dispone de licencia para su uso turístico, la publicidad de esa vivienda debe ser ilegal y por tanto debe ser perseguida».

Además, tras anunciar la semana pasada que el Gobierno plantea introducir el IVA en los pisos turísticos en España, ha vuelto a apostar por desincentivar fiscalmente esta actividad con el objetivo de poder combatir ese uso turístico de las viviendas y que prime que los pisos se destinen al uso residencial.

También Bustinduy ha valorado como «positiva» la posibilidad de que las comunidades de vecinos puedan decidir si quieren que «en sus inmuebles y en sus casas haya actividades económicas como la que suponen los pisos turísticos».

Sobre el control del número de pisos turísticos legales o ilegales, el titular de Consumo ha recordado que «habrá un registro estatal para este tipo de viviendas, de tal manera que la información esté centralizada y que sepamos cuáles son los pisos que disponen de licencia para ello».

En este sentido, ha manifestado su rechazo sobre el dato ya conocido del Ayuntamiento de Madrid, que cifró que el 90% de viviendas turísticas en la ciudad no tienen licencia para ello.

«Esto es una situación que pensemos en cualquier otro ámbito de actividad económica, no se consentiría que el 90% no disponga de la licencia para ello y que no hagamos nada para solucionarlo», ha denunciado el ministro.

Finalmente, ha concluido su mensaje señalando que esta situación en España requiere de «una acción decidida» ya que «las competencias están repartidas y es complejo».

«Entonces, cada actor, cada institución, tiene que hacer su parte para esto y, por eso, desde el Ministerio de Consumo, estamos haciendo la nuestra, que ya digo, dentro de nuestras competencias, es investigar y sancionar, que es nuestro objetivo, la publicidad ilícita, que es una práctica fraudulenta de este tipo de viviendas», ha reivindicado.