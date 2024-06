El BERD reconoce a CaixaBank con sus premios ‘2023 Deal of the Year Green Trade’ en las categorías de economía circular y de energías renovables

25 Jun 2024 por Sergio Martínez

El BERD, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, ha reconocido a CaixaBank por su apuesta por la sostenibilidad en el ámbito de la financiación con multilaterales con dos reconocimientos internacionales. La institución internacional ha premiado dos operaciones de financiación de comercio exterior con sus premios ‘2023 Deal of the Year – Green Trade’ en las categorías de economía circular y de energías renovables, que son ejemplos de la contribución de CaixaBank en el impulso del comercio en tecnologías y materiales verdes en las regiones del BERD en el marco del Programa de Ayudas a los Intercambios Comerciales.

En el primer caso, el ‘2023 Deal of the Year Green Trade in Circular Economy’, la institución multilateral ha destacado un préstamo comercial (trade loan) otorgado a un banco turco para la importación de cizallas manufacturadas en Alemania a favor de una empresa turca, que permiten procesar y producir volúmenes de acero con un mínimo consumo de energía y costes.

El segundo premio, el ‘2023 Deal of the Year Green Trade in Renewable Energy’, pone de relieve una operación de préstamo comercial (trade loan) a un banco armenio para facilitar la importación de paneles solares y accesorios desde Holanda a Armenia.

Estos premios son un testimonio del compromiso continuo de CaixaBank con la sostenibilidad y su liderazgo en la financiación del comercio exterior sostenible. La entidad ha impulsado desde 2023 una iniciativa de movilización de Financiación Sostenible en comercio exterior (Trade Finance) con multilaterales, desarrollando un diálogo específico con las principales entidades multilaterales a nivel global, dando lugar a un incremento relevante de la Financiación Sostenible en este ámbito.

La entidad es pionera en la calificación de la financiación de comercio exterior (Trade Finance) como verde y social, gracias a la verificación que realizan los bancos multilaterales de finalidades elegibles bajo programas de garantía específicos. Sólo entre enero y abril de 2024, la cifra asciende a 250 millones de dólares.

CaixaBank fue líder en financiación sostenible en Europa en 2023, según el ranking de Refinitiv. La entidad tiene como objetivo en su Plan Estratégico 2022-2024 la movilización de 64.000 millones de euros en finanzas sostenibles. Desde el inicio del plan hasta el cierre del primer trimestre de 2024, se han movilizado 58.683 millones de euros, lo que supone un avance del 92% sobre el total del objetivo.

Colaboración con el BERD y otras instituciones multilaterales

CaixaBank forma parte del Programa de Financiación del Comercio Exterior del BERD desde 2001, reafirmando su compromiso de impulsar el comercio exterior en países emergentes y ofrecer a sus clientes las mejores soluciones de financiación. El BERD es un banco multilateral que impulsa el desarrollo del sector privado y las iniciativas empresariales en 36 economías en 3 continentes.

Además, CaixaBank también participa en otros programas de impulso al comercio exterior con instituciones como el IFC (Grupo Banco Mundial), el Banco Asiático de Desarrollo o el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.

Precisamente, CaixaBank ha recibido del IFC este año el premio a ‘Mejor Banco Confirmador 2024’ (Best Confirming Bank) del programa Global Trade Finance Program del organismo, un galardón a su desempeño en la confirmación y financiación de operaciones de importación y exportación a nivel mundial, y un reconocimiento al esfuerzo y colaboración de múltiples equipos de la entidad.

Sobre el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo

El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) se creó en abril de 1991 para “fomentar la transición hacia economías orientadas al mercado abierto y promover la iniciativa privada y empresarial”. Desde entonces, el banco ha invertido más de 195.000 millones de euros en más de 7.000 proyectos en tres continentes. Es un líder en financiación climática y apoya activamente a Ucrania y otros países afectados por la guerra en la región.