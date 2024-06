Chunta Aragonesista «se planta» y avisa de que su apoyo al Gobierno pasa por una financiación «singular» para Aragón

El diputado de Chunta Aragonesista (CHA) en el Congreso, Jorge Pueyo, adscrito al grupo parlamentario de Sumar, ha avisado este martes al Gobierno de que no dará apoyo a un nuevo sistema de financiación autonómica que no incluya un modelo «singular» para Aragón y, de hecho, ha llegado a decir que esta será una «línea roja» que marcará «el límite a cualquier apoyo parlamentario» de su formación, que está integrada en el grupo parlamentario de Sumar.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Aragón contempla esta posibilidad desde 1996, cuando fue reformado mediante un acuerdo de socialistas y ‘populares’ y que la CHA ha decidido «plantarse» y exigir que se haga realidad ahora que el Gobierno ha abierto la puerta a un modelo de financiación «singular» para Cataluña.

«Si Cataluña tiene una financiación singular y Aragón no, Chunta Aragonesista no podrá dar apoyo parlamentario. Y no nos vale que nos digan que es porque el Estatut lo tiene, porque el de Aragón también lo tiene. Por ello, cualquier nueva reforma del sistema de financiación que emprenda el Gobierno del Estado deberá tener en cuenta todas aquellas demandas y necesidades de Aragón», ha enfatizado Pueyo.

En este contexto, ha recordado que otro de los miembros del grupo plurinacional, Compromís, también ha exigido una financiación diferenciada, en su caso para la Comunidad Valenciana, y que sin el apoyo de ambas formaciones no habrá mayoría suficiente para aprobar un nuevo sistema, salvo que se vaya a hacer con el PP.

Pueyo considera que si hay un trato diferenciado para otros territorios «la economía, los derechos y la realidad de los aragoneses se verá afectada». Según ha resaltado, no les parece mal que las comunidades que les rodean ya tengan o consigan modelos específicos, pero exigen lo mismo para la suya.

Por principios

«Sé que diciendo esto estoy contribuyendo al ruido, quizá a un bloqueo y espero que no a una repetición electoral, pero en el caso de que así fuera, pues podría ser yo el primer afectado y quedarme fuera del Parlamento. Pero cuando uno viene a la política uno tiene que tener claros sus principios, saber a quién se debe y saber por la tierra por la que lucha. Y más vale eso que quedarse sentado sintiendo que has traicionado a tu tierra y a tu gente durante cuatro años», ha apostillado.

Pueyo ha explicado que ya ha trasladado esta posición a sus compañeros de Sumar y que, en la reunión del grupo parlamentario de la semana pasada ya mostró su «insatisfacción» con algunas declaraciones que había escuchado sobre la financiación de Cataluña.

El grupo plurinacional va a crear una comisión interna sobre fiscalidad para intentar cerrar un acuerdo entre sus distintos componentes.

En cualquier caso, Pueyo ha cargado contra el PSOE acusándoles de pretender enfrentar territorios con este tema. «Creo que esto es más un conflicto de clase que de territorios y que el que hacer un conflicto entre territorios es el PSOE», ha dicho.