La gira de Paul McCartney ‘Got Back Tour’ recalará este diciembre en Madrid tras ocho años sin tocar en España

17 Jun 2024 por Redacción Irispress

El ex ‘Beatle’ Paul McCartney y su gira ‘Got Back Tour’ recalará en Madrid con dos conciertos que tendrán lugar el próximo mes de diciembre tras ocho años sin pisar España, según ha informado Live Nation en sus redes sociales.

El 9 y 10 de diciembre, McCartney actuará en el WiZink Center de Madrid y las entradas para ambos días saldrán a la venta esten viernes 21 de junio a las 10.00 horas en las páginas web de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés, aunque la preventa será a partir del 19 de junio a las 10.00 horas en la de Live Nation. Las entradas se venden a un precio desde 45 euros.

Precisamente, la semana pasada, tanto la promotora como el recinto de WiZink Center publicaban en sus redes un cartel que apuntaba al anuncio de este ‘show’, en el que se veía a McCartney llamando por teléfono a la ciudad de Madrid.

La gira ‘Got Back’ que empezó en Estados Unidos el pasado 2022 y, según ha adelantado la promotora, los asistentes podrán escuchar canciones como ‘Hey Jude’, ‘Live and Let Die’, ‘Band on the Run’ o ‘Let It Be’.