Los artistas españoles generaron más de 123 millones de euros por regalías el pasado 2023 en Spotify

13 Jun 2024 por Redacción Irispress

La compañía de música en ‘streaming’ Spotify ha publicado sus datos relativos al mercado español, ‘Loud & Clear’, del que se desprende que los artistas españoles generaron más de 123 millones de euros en regalías el pasado año 2023, en la misma plataforma.

Este dato supone que, solo con Spotify, los artistas han casi cuadriplicado los ingresos de 2017, unos ingresos que no se pagan directamente a los artistas, si no a los propietarios de los derechos que son normalmente los sellos discográficos, según ha explicado este jueves la Head of Music de la compañía, Melanie Parejo.

Además, con el informe, la plataforma ha confirmado que el ‘streaming’ «ha aumentado» el número de artistas que generan ingresos ya que en 2023, alrededor de 1.300 de ellos generaron más de 10.000 euros en regalías, siendo el 60 por ciento de estos ingresos correspondientes a artistas o sellos independientes.

Reaggetón, flamenco, trap y rap, lo más exportado por España

Entre los géneros que más exporta España, están el reaggetón, el flamenco pop, el rap, el trap y el pop melódico. Y entre los artistas españoles más consumidos fuera de las fronteras del país, están, en orden, Quevedo, Rosalía, Rels B, Enrique Iglesias, Morad, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, La Oreja de Van Gogh, Aitana y Hombres G.

Más de la mitad de los 66.000 artistas que generan al menos 10.000 euros en Spotify en todo el mundo proceden de países en los que el inglés no es la primera lengua, tras el inglés, el español encabeza la lista de idiomas más escuchados.

Precisamente, más del 50% de todos los ‘royalties’ generados por artistas españoles en 2023 procedieron de oyentes de fuera de España, algo en lo que las listas de reproducción -que Parejo ha asegurado no responden a «intereses publicitario»- desempeñan un papel clave.

Gracias a estas listas de reproducción, el informe explica que, en 2023, los artistas españoles fueron descubiertos más de 3.100 millones de veces por nuevos oyentes. Asimismo, más de la mitad del «descubrimiento» musical de nuevos artistas se produce a través de ‘playlists’ editoriales y personalizadas, tanto por inteligencia artificial como por trabajadores físicos, siendo en total 5.400 artistas españoles los que se incluyeron en estas listas editoriales.