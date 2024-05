El 55% de las personas no está concienciada con los problemas de las de movilidad reducida, según Mutua de Propietarios

Más de la mitad de los españoles (55%) no está concienciado con los problemas de las personas con movilidad reducida, según el informe ‘La Voz de la Accesibilidad’, elaborado por Fundación Mutua de Propietarios, con el objetivo de «ofrecer una nueva perspectiva de la situación y la visibilidad de este colectivo».

La investigación también desvela que para el 81% de los españoles, los medios de comunicación y las redes sociales no prestan suficiente atención a los problemas de las personas con movilidad reducida y, yendo más allá, que las películas y series no las representan adecuadamente, reproduciendo estereotipos que no contribuyen a normalizar la situación.

La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre, ha señalado que «es fundamental que las personas con movilidad reducida tengan voz para dar a conocer sus necesidades y sentar los cimientos de actitudes y políticas que contribuyan a su plena inclusión».

En este sentido, el informe refleja que un 65% de las personas recuerda haber visto a personas con movilidad reducida en los medios de comunicación, un 58% en las películas y solo un 39% en las redes sociales, y la mayoría (55%) considera que su presencia es esporádica. Asimismo, los deportes adaptados (65%) y el ejemplo de superación (62%) son los principales motivos de su proyección pública.

Por otro lado, de acuerdo con el informe, el 46% de los españoles afirma haber observado situaciones de exclusión en las actividades sociales hacia este colectivo, lo que indica que todavía no pueden llevar un estilo de vida igual al resto de la población.

Igualmente, la investigación revela que el 82% de los españoles está de acuerdo en que habría que sensibilizar más a la sociedad sobre las barreras cotidianas que afrontan las personas con este tipo de discapacidad motora. «Todavía queda un gran recorrido para alcanzar la plena inclusión de las personas con movilidad reducida y, para ello, debemos comenzar por reconocer y valorar sus necesidades y diferencias, para adoptar las medidas que contribuyan a construir una sociedad más justa y próspera», ha afirmado López.

El 85% cree que no están representadas de forma adecuada

En cuanto a su presencia en el cine, un 85% de los españoles afirma que las personas con movilidad reducida no están representadas de la forma adecuada lo que, para un 76%, no ha contribuido a «normalizar» su situación.

El estudio de la Fundación Mutua de Propietarios también ha identificado a los personajes públicos que, actualmente, son un referente para la sociedad en el mundo de la movilidad reducida. El listado lo encabeza el político Pablo Echenique, conocido por un 97% de los españoles; le sigue el músico y actor Juan Manuel Montilla, ‘El Langui’, (83%); la periodista Irene Villa (65%); el atleta Alex Roca (53%); la nadadora Teresa Perales (41%); el actor y humorista Telmo Irureta (36%); la cantante y compositora Miriam Fernández (19%); el tenista Cisco García (14%) y el deportista Alvaro Galán (13%).