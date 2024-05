El programa de Becas de la Fundación ”la Caixa” ha impulsado las carreras académicas de más de 6.000 estudiantes e investigadores excelentes a lo largo de sus más de 40 años de historia.

16 May 2024 por Redacción Irispress

El programa de Becas, que actualmente cubre todos los niveles formativos de la etapa universitaria, se inició con el objetivo de fomentar la movilidad internacional y favorecer la excelencia académica de estudiantes destacados para hacer posible su acceso a las mejores universidades y centros de investigación del mundo.

En 1982 se lanzó la primera convocatoria de las becas de posgrado en el extranjero para estudiantes españoles. La doctora Susan Webb (Barcelona, 1952), que actualmente es catedrática emérita de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinadora del grupo de investigación de Enfermedades de la Hipófisis en el Hospital Sant Pau y presidenta de la Comissió Assessora de Malalties Minoritàries del CatSalut, fue parte de esa primera promoción de becarios. Entre 1983 y 1984 realizó su investigación posdoctoral en Neuroendocrinología de la Reproducción en la University of Texas at San Antonio y en la University of Minnesota: «Fue una experiencia muy positiva para mi trayectoria académica. Tuve la ocasión de completar mi formación en endocrinología haciendo experimentos sobre hormonas con animales de experimentación. Aquel año conseguí una docena de publicaciones en revistas internacionales y eso, evidentemente, fue determinante para mi carrera».

Además de impulsar su formación académica, la doctora Webb admite la importancia que tuvo el programa de Becas en su desarrollo profesional y en los logros alcanzados posteriormente: «Alrededor de 1988 conseguí la plaza de profesora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, y hacia 2010, la plaza de catedrática. Todo esto fue, en parte, gracias a lo que conseguí durante mi periodo como becaria de la Fundación ”la Caixa”».

Apuesta firme por la investigación

Durante estos 40 años de existencia del programa de Becas se han invertido más de 400 millones de euros en ayudas a estudiantes e investigadores, que han podido ampliar sus objetivos de estudio e investigación, trabajos que después repercuten directamente en beneficios para la sociedad.

La trayectoria profesional de la doctora Susan Webb, endocrinóloga especializada en enfermedades minoritarias, es un gran ejemplo de la importancia que tiene dotar de apoyo a los investigadores: «Durante mi residencia hice una rotación en endocrinología y me sorprendió que es una especialidad muy fisiológica, con patologías muy prevalentes, como la diabetes o los problemas de tiroides; pero también están las enfermedades raras que afectan a otras glándulas, como por ejemplo la glándula de la hipófisis, que regula todo el sistema endocrino».

Cobertura de toda la etapa universitaria

A estas primeras promociones de las becas de posgrado en el extranjero, se les han ido sumando a lo largo de los años las becas de doctorado INPhINIT, en 2017, y las becas de posdoctorado Junior Leader, en 2018, ambas para desarrollar proyectos de investigación en España y Portugal. Además, en 2021 se lanzó la primera convocatoria de becas de grado para estudiantes excelentes con escasos recursos económicos que inicien un grado universitario en cualquiera de las universidades públicas de España.

Red de talento internacional

Uno de los ejes vertebradores del programa de Becas de la Fundación ”la Caixa” es el acompañamiento lo que permite establecer una red de contacto y colaboración entre becarios de la misma promoción, promover encuentros para conocer a integrantes de promociones anteriores y escuchar sus experiencias y consejos.