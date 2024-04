Sanidad asegura que aprobará «sin miedo» este viernes su Plan Antitabaco

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciando que este viernes se aprobará «sin miedo» el Plan Integral de Prevención y Control de Tabaquismo 2024-2027 (PIT), en unas declaraciones a los medios que han tenido lugar antes de la reunión del Consejo Interterriotrial de Salud (CISNS), que se celebra este viernes en sede ministerial.

«Hoy es un día de celebración. Estamos orgullosos de ser un país que afronta los desafíos del siglo XXI. Hoy se aprueba el Plan para la Prevención y Control de Tabaquismo», ha afirmado.

Así, ha afeado a las CCAA que no adhieran que «tendrán que explicar» por qué no lo hacen. «Son otros los que tendrán que explicar por qué no está a favor de un consenso bastante amplio», ha aseverado, para insistir en que, a su juicio, «esta actitud no va a empañar el Plan».

García ha recordado que se trata de un Plan que han «desempolvado» y que, por tanto, los consejeros de los diferentes gobiernos «tienen toda la información desde hace mucho tiempo». Asimismo, ha recordado que el Ministerio estableció un plazo para que estas CCAA propusieran iniciativas y que, de hecho, se han introducido «el 90 por ciento» de ellas.

«No sé si es que han cedido a las presiones, no sabemos si es que se han embarcado ya en ese negacionismo instalado que tienen algunos en nuestro país. No sabemos si es fruto del obsesivo ataque al Gobierno central», ha criticado la ministra.

En este sentido, ha asegurado que el Plan saldrá adelante «con ambición, con orgullo y con coherencia». «Lo hacemos también sin miedo a desempolvar este plan, que va a dar más años de vida a nuestros ciudadanos y que va a dar más calidad de vida en esos años», ha dicho la ministra.

Las terrazas son espacios que no están libres de humo

Preguntada sobre cuáles serán los espacios sin humo, la ministra ha respondido que es «un plan integral» y «holístico» con medidas que «se tendrán que ir aterrizando», adelantando que esos nuevos lugares se concretarán a través de las diferentes iniciativas legislativas que se derivarán del mismo. «La evidencia científica dice cuáles son los espacios y los lugares que tenemos que liberar de ese humo», ha zanjado.

Con respecto a las terrazas de hostelería, ha admitido que «la evidencia científica habla de que son espacios que no están libres de humo» y en los que, de hecho, «hay una cantidad muy elevada de contaminación tabáquica y de contaminación por nicotina» en ellos.

En este punto, García ha recordado que «muchas comunidades» ya han puesto en marcha medidas en este sentido, mediante la prohibición de fumar en las playas y otros espacios públicos. «Lo que vamos a hacer es recoger también todas las iniciativas para hacer un plan conjunto», ha adelantado.

«Lo que tenemos claro son varias cosas. Tenemos claro que es un plan que tiene que ampliar los espacios libres de humo, tenemos claro que es un plan que quiere que menos gente se sume a la adicción tabáquica y tenemos claro que también es un plan que quiere que la gente que quiere dejar de fumar pueda dejar de fumar», ha argumentado la ministra, añadiendo que con este proyecto, «se protegen los derechos de la gente que no es fumadora».

Fumar en el ámbito privado

Al respecto de la prohibición de fumar en ciertos ámbitos privados, García ha explicado que ha habido «una pequeña confusión», ya que el Plan se refería a «ámbitos privados de uso público, donde va la gente». Según la ministra, estos lugares «tendrán que tener las medidas que protejan a la gente que no es fumadora y, por supuesto, que protejan a la gente vulnerable». Todo esto, ha añadido, se irá detallando «siempre en consonancia con el resto de las comunidades».

Por otro lado, la ministra no ha dado detalles de la financiación, que ha asegurado que se concretará cuando se detalle «exactamente» cuáles son los planes y las necesidades, «en función de los diferentes puntos que se vayan desgranando».