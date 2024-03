Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal

5 Mar 2024 por Redacción Irispress

l arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sido elegido este martes 5 de marzo, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la 124 Asamblea Plenaria, en sustitución del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, según ha informado la CEE.

Argüello había sido, con 32 votos, el prelado más votado en el sondeo preliminar y no vinculante celebrado este lunes.

En total, 49 obispos españoles eran elegibles como presidente. Desde 2022, el Dicasterio de los Obispos no permite que sean elegidos para el cargo de presidente ni vicepresidente obispos mayores de 75 años -que ya tienen que haber presentado su renuncia al Papa- y recomienda encarecidamente que no sean seleccionados aquellos prelados que cumplirán esa edad dentro del mandato, según han recordado este jueves 29 de febrero fuentes de la CEE. Junto a ellos, no son elegibles los obispos auxiliares. Estas exclusiones dejan en un total de 49 el número de prelados elegibles si se atiende, además de la prohibición, la recomendación del Vaticano.