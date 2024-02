Operación Triunfo vuelve a convertirse en el mayor éxito económico de la televisión

Es difícil explicar como una industria como la discográfica que languidecía en los años noventa, se ha podido reinventar de la manera que lo ha hecho en el mundo. En España el fenómeno fan que tanto dinero movió en los ochenta e incluso antes, volvió con una fuerza económica extraordinaria con el programa Operación Triunfo.

La mecánica desde su inicio en 2001 es la misma en las doce ediciones: un grupo de chicos y chicas, bien parecidos, pero con mucho talento, encerrados en una Academia donde reciben clases y preparan números musicales que interpretan en una gala semanal. El público va seleccionando a sus favoritos hasta lograr un ganador. Y ya está.

Con este planteamiento tan sencillo, Gestmusic, la productora que puso en marcha el formato) logra un rendimiento fantástico, y todo gracias a la búsqueda muy inteligente y propia del temperamento catalán del beneficio.

En primer lugar, Gestmusic es una productora conocida por ser referente del entretenimiento de plató. Es decir, como apunta el director Tinet Rubira durante la promoción de OT, se trata de impactantes puestas en escena sin renunciar a la diversión. En estos momentos facturan más de 22 millones anuales y cuentan con más de 220 trabajadores y algunos extra que se incorporan de forma temporal en picos de máxima actividad.

Disponen de tres platós, uno en el que graban todos los concursos y con una parte virtual, un plató de Mediapark ubicado en Sant Feliu de Llobregat en el que se graba Tu Cara Me Suena y finalmente el Parque Audiovisual de Terrassa, que está en la ciudad vallesana y es donde se han grabado las últimas ediciones de OT.

Los orígenes de Gestmusic empezaron en 1985 y están ligados a La Trinca, formada por los miembros Toni Cruz, Josep María Mainat y Miguel Àngel Pascual. Participaron y produjeron el programa No passa res! que les catapultó al estrellato y los galardonaron con un Premio Ondas. Posteriormente, negociaron una serie de humor con Televisión Española que según afirman los medios de la época llegaron a percibir 312 millones de pesetas (1,87 millones de euros) una cifra astronómica por la época. Durante la década de los 90 vendieron el 60% de la empresa a Endemol y crearon el late night más conocido de España,Crónicas Marcianas, y que se emitió de 1997 a 2005. Ya en 2001 lanzaron por primera vez Operación Triunfo que se convirtió en el fenómeno revelación del año. Y según las cifras en abierto de Televisión Española, sólo por los ingresos publicitarios obtuvieron un beneficio superior a 23 millones de euros. Incluso se llegaron a colapsar las líneas de teléfono para salvar a los nominados de la gala, es decir, los concursantes que estaban en el umbral de abandonar la academia de canto. Solo por los ingresos publicitarios, Televisión Española consiguió un beneficio superior de 23 millones de euros con la primera edición de OT

En 2002 Endemol adquirió el 100% del capital de la productora catalana y se fusionó con una productora de los Países Bajos, Zeppelin TV -que ha producido Gran Hermano-, aunque operaron de forma individual. Como curiosidad, en 2007 desde Telecinco compraron el grupo Endemol por un precio de 3.400 millones de euros y en 2011 Gestmusic optó por un giro de 360 grados y se independizó de Mediaset. Josep Maria Mainat y Toni Cruz dirigieron la compañía hasta este año, cuando Tinet Rubira tomó el relevo como nuevo director general. Otro giro estratégico posterior y la productora catalana se incorporó con el paso de los años a Endemol Shine Iberia, el gran conglomerado ibérico del grupo Banijay en el que participan Iberia, Diagonal TV, Zeppelin TV, Endemol Portugal y Tuiwok Estudios. Un grupo que fue comprado poco después por The Walt Disney Company y el fondo Apollo Global Management. Actualmente Gestmusic forma parte del grupo francés Banijay Group, con presencia en 23 territorios.

Gestmusic training es un área de la productora creada para formar a nuevos profesionales en el sector televisivo. Ofrecen formación práctica y especializada, de acuerdo con la realidad actual del panorama televisivo, y disponen de un equipo docente formado por expertos con amplia experiencia profesional en el sector audiovisual, como Noemí Galera, directora del departamento de casting de Gestmusic y academia de OT; Ismael Agudo o Albert Vico, responsable de las redes sociales. Ofrecen másters y posgrados, certificados por universidades nacionales, que se dirigen a graduados universitarios, estudiantes titulados en ciclos formativos y profesionales que buscan “reciclarse” o explorar nuevas vías en el área audiovisual. También imparten cursos de formación continua para complementar conocimientos o áreas más específicas de la televisión.

La empresa especializada en investigación de medios, Kantar Media, ha presentado el informe Media Trends & Predictions 2024 para descubrir las corrientes y predicciones de cara al próximo año, así como sus oportunidades de crecimiento, en un paisaje económico marcado por la inflación. Entre las tendencias actuales del entretenimiento, destaca la recuperación de los formatos históricos de éxito, también la programación en directo que conecta con la actualidad y los concursos.

Otra de las tendencias detectadas tiene que ver con su contenido. Uno de los aprendizajes que ha logrado el sector a raíz de la huelga de guionistas y actores en Hollywood, que ha paralizado numerosas producciones para las plataformas, es el éxito que puede cosechar la oferta de producciones antiguas. La reactivación de fenómenos nostálgicos como Friends o The Office nada tiene que envidiar a nuevas producciones, indica el informe. Una corriente que también se espera que aumente en los próximos meses.

Entre las tendencias actuales del entretenimiento destaca la recuperación de los formatos históricos de éxito, también la programación en directo. Un fenómeno muy alineado con el regreso de Operación Triunfo 2023, que vuelve pero no de la forma en que muchos esperaban. El popular concurso de talentos pasa de Televisión Española a las plataformas de streaming de la mano de Amazon Prime Video, donde ha sido la duodécima edición que ha sido de pago.

En esta nueva etapa del concurso, también se emitían galas semanales en directo y había de nuevo un canal 24 horas, como había ocurrido durante su época más reciente de Televisión Español. Esto supone una novedad en el mundo de la televisión a la carta, puesto que los realities que se habían emitido hasta ahora en plataformas en España lo habían hecho con contenidos previamente grabados.

Por las ediciones de OT 2017, Televisión Española pagó 12,3 millones de euros, mientras que al año siguiente subió hasta los 13,3 millones. La edición del 2020, que se paralizó por la cóvid-19, le costó 14 millones de euros. Una cifra que obtuvó, en gran parte, Gestmusic, la reina del entretenimiento por excelencia.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición de Amazon Prime es la presencia constante en redes sociales, donde los propios concursantes han estado compartiendo sus experiencias, actuaciones y momentos detrás de cámaras involucrando de forma orgánica a marcas y patrocinadores. La creación de contenido exclusivo para plataformas como Instagram, TikTok y YouTube ha contribuido al aumento de la interacción y el compromiso del público. De hecho, la cuenta de Instagram de OT ha superado los 906.000 y la de TikTok ya cuenta con 724.000. Las claves del éxito en redes son el fomento de una comunidad activa, la inmediatez, el contenido relevante y variado adaptado a cada plataforma, la comprensión y el conocimiento profundo de la audiencia, la experimentación y la retroalimentación.

Por ello, se analizó el volumen de conversación en redes sociales y, entre el 4 y el 15 de febrero, hubo más de 30.000 menciones. Sorprendentemente, entre el viernes 16, con la emoción de la final, y el día de la competencia este lunes 19, hubo más de 17.000 menciones en las redes sociales de X e Instagram.

El nuevo formato está ofreciendo a los fans la posibilidad de acceder a contenido en tiempo real, generar debate y participar en votaciones instantáneas que afectan el desarrollo del programa. Esta conexión directa ha creado una experiencia participativa sin precedentes, permitiendo a la audiencia sentirse más cercana a los concursantes y del propio espectáculo, así como ser partícipes de multitud de conversaciones en directo.

Otro componente crucial de esta estrategia es el uso de influencers y embajadores de la marca que son populares entre la generación Z. Estos influencers participan activamente en la promoción del programa, generando un boca a boca digital que amplifica la presencia de «OT 2023» a todo el ecosistema online y las redes sociales. Incluso, importantes influencers del panorama nacional como Lola Lolita han estado visitando la academia, “la quinqui” del famoso dúo de internet, ha estado en las galas y ha comentado todo en directo, y dando consejos a los participantes, y por supuesto, todo ha quedado reflejado en redes sociales fomentando así la participación y conversación de los seguidores. En las anteriores ediciones, los visitantes eran siempre músicos y ahora, además, los influencers y generadores de contenido se han convertido en una figura tan importante, que forman parte del equipo de trabajo de la Academia.

Algunas marcas no han querido perderse el fenómeno del momento y por ello, muchas son las que se han sumado a las estrategias de marketing. Estas son las principales marcas que han generado contenido y mucho ruido en redes sociales: Amazon ha sido el sponsor oficial del programa. De hecho, por primera vez en las 8 ediciones del concurso, el programa dejaba la televisión abierta y se marchaba a una plataforma digital de televisión con un programa en directo. Una apuesta arriesgada y única, pero finalmente ganadora. Google ha regalado productos tecnológicos a los concursantes. Chromebook Plus ha sido el portátil oficial de OT. Telepizza ha realizado un reto en las redes sociales de OT. Vicio ha llenado de hamburguesas los ensayos de los concursantes y profesores de la Academia. Suchard ha realizado un reto en los canales digitales durante la campaña de Navidad. ING ingresará 100.000 euros al ganador. Incluso, el Comité Olímpico Español ha invitado a los finalistas a componer y cantar el himno de España en los Juegos Olímpicos de París 2024 para animar a los deportistas españoles. Otras marcas como Maybelline NY, Alpro, Mapfre, Nespresso, Skechers e Inout también han tenido presencia durante las últimas semanas de concurso.

A lo largo de su historia, el formato ha sido el trampolín para dar a conocer a numerosos artistas de renombre en el panorama musical español. Algunos de ellos son David Bisbal, Rosa López, Bustamante o Chenoa, todos ellos de la edición de 2001, Manuel Carrasco (2002), Pablo López (2008) o Lola Índigo, Ana Guerra y Aitana, de la edición de 2017.

Fueron precisamente las ediciones de 2001 y 2017 las que obtuvieron la mayor audiencia e impacto social, siendo especialmente destacable su originalidad en el formato en su debut en 2001 y la trayectoria del programa a lo largo de varios años, desde 2011 hasta 2017. A partir de este último año, el concurso perdió relevancia (2018 y 2020 fueron años con menos repercusión mediática), por lo que el relanzamiento de OT con una nueva estrategia digital a través de la plataforma de Prime Video ha sido todo un acierto para relanzar con éxito el concurso.

Sin lugar a dudas, la forma en la que el formato OT 2023 se ha adaptado ha sido brillante, tanto en la elección del canal y plataforma como en la conexión con los públicos más jóvenes y no tan jóvenes a través de los contenidos en redes sociales. Todo ello ha sido clave en el fenómeno OT en el que con el 24 horas de you tube, conducido por Xuso Jones y los miniespacios de la post gala, de la mano de la presentadora y locutora Masi Rodríguez, han sido todo un acierto para que el programa no se quedara únicamente en la gala de cada lunes.

Realmente, la fórmula sigue una estrategia similar a la del año 2001, la convivencia y la vida de los concursantes en la Academia son fundamentales, al igual que en cualquier concurso hay reglas y normas con un premio final para el ganador, que incluye la grabación con una prestigiosa discográfica. Además, hay un jurado encargado de evaluar las actuaciones, una Academia perfectamente equipada con profesores que forman a los participantes, invitados especiales que complementan su formación, actuaciones estelares de artistas consagrados en cada gala y la figura de un presentador que, de manera cercana, coloquial y cariñosa, está siempre presente en las actuaciones semanales de los concursantes.

También es fundamental el papel del público, que cada semana debe decidir entre dos aspirantes y, a través de la aplicación digital, elige quién se queda en la Academia y quién abandona el concurso.

Sin embargo, el formato de OT 2023 ha evolucionado y se ha adaptado a la actualidad en todos los sentidos, ya que la forma de consumir este tipo de productos ha cambiado. Es cierto que se puede disfrutar en directo los lunes a las 22.00 a través de la plataforma, y además se ha añadido la opción del voto extra en directo. De esta manera, se logra enganchar al espectador para que vea el programa en vivo y pueda votar nuevamente por el concursante que desea que no sea expulsado cada semana. Por otro lado, también existe la opción de ver el programa grabado en la plataforma a la carta, tal como estamos acostumbrados en la nueva era digital y en las nuevas formas de consumo de una audiencia que está fragmentada en diversos dispositivos digitales.

El programa ha adoptado un discurso mucho más juvenil, donde tanto el jurado como los profesores de la Academia, y la propia Chenoa, hacen alusiones y referencias a las redes sociales. Esto ha conseguido que la Gala de OT 2023 sea más dinámica y cercana al público, y además, se ha reducido notablemente el tiempo de duración, pasando de las tres horas de años anteriores a poco más de la mitad. De esta manera, las redes sociales ya no son solo un complemento informativo, sino que se convierten en un elemento protagonista, al mismo nivel que la emisión en directo durante las 24 horas o la post gala.

Además, en esta nueva edición los profesores de la Academia están presentes durante la celebración de la Gala en directo en el mismo espacio que el jurado, los concursantes el presentador y el público presente , lo que hace más integrada toda la narrativa y más humano, real y cercano al concurso.

Resulta fascinante observar cómo los profesores, así como la directora del programa, Noemí Galera, y el incondicional Manu Guix, director Musical de la Academia, se han adaptado también a un lenguaje de la Generación Z. Además, el elenco de profesores se ha enriquecido con la incorporación de la profesora artística a Abril Zamora quien ha logrado conectar con la diversidad de públicos y con el entorno de la sociedad actual de nuestro país. De esta manera, no solo demuestran estar al día, sino que también enseñan cómo adaptarse al lenguaje de los jóvenes de hoy y ser más comprensivos ante sus inquietudes actuales.

Por último, también se ha destacado la inclusión de temas que antes eran considerados tabú en nuestra sociedad, como la importancia de la salud mental, la lucha contra el acoso escolar y la educación sexual. Estos aspectos han sido abordados con la ayuda de expertos dentro de la Academia, brindando así una visión más completa y actualizada sobre estos. Ni que decir tiene la conexión total con el mundo LGTB, ya que de los 16 finalistas que entraron en la academia más de la mitad pertenecían al colectivo.

Una suerte de éxito que mueve un montón de dinero dentro del espectáculo de la música que es de difícil evaluación pero que se lleva una buena parte de la aportación de la música al PIB español algo que resulta mágico en un mundo globalizado que precisamente globaliza a nuestros triunfitos por todo el mundo …