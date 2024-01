Feijóo avisa a Sánchez que no hay «terrorismo bueno y malo» ni corrupción «buena y mala»: «Demuestra no tener límites»

25 Ene 2024 por Redacción Irispress

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no hay terrorismo «bueno y malo» ni hay corrupción «buena y mala». Tras asegurar que una «línea roja no cambia de un día para otro», ha recalcado que ha demostrado no tener «límites ni palabra», después del acuerdo del PSOE con sus socios para blindar a ‘Tsunami’ y los CDR en la ley de amnistía.

Así se ha pronunciado en la presentación del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, al que han asistido también el presidente del Senado, Pedro Rollán, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, entre otros.

En su intervención, Feijóo ha denunciado la «perversión de las palabras a las que somete el actual Gobierno» a España y le ha avisado que «una línea roja no cambia de un día para otro». Es más, ha resaltado que «la verdad no es opinable».

«No hay terrorismo bueno y malo y el terrorismo es siempre moralmente inaceptable e imperdonable y más en un país como el nuestro que lo sufrió durante décadas. Hemos visto en pocos meses muchas líneas rojas móviles», ha aseverado.

De la misma manera, ha denunciado que para el Gobierno haya «corrupción buena y mala», con delitos «que se deben perseguir y otros que se deben perdonar». A su entender, el criterio que sigue para diferenciarlos «es el más perverso y el más alejado de la idea de justicia y de política», ya que «cree que los delitos se deben perseguir o perdonar en función de quién los cometa».

«¿Y a quién quieren apoyar los delincuentes? Esta es la verdad y la realidad.La única verdad es que este Gobierno solo depende de la voluntad de un fugado de la Justicia», ha dicho, para acusar al Ejecutivo de Sánchez de «conculcar la igualdad de los españoles».