Los ‘Javis’ producen la serie ‘Superestar’, creada por Nacho Vigalondo, sobre la vida de Yurena

12 Ene 2024 por Redacción Irispress

Netflix ha anunciado este jueves ‘Superestar’, el título de uno de sus nuevos proyectos que está producido por Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) y creada por Nacho Vigalondo sobre la historia de la cantante Yurena.

La serie, que contará con seis episodios, girará en torno a los comienzos artísticos de la cantante Yurena, que se dio a conocer como Tamara, «un fenómeno que se convirtió en un auténtico icono popular del inicio de la década de los 2000 tras el lanzamiento de la canción ‘No cambié’ y de su posterior álbum ‘Superestar'», señala la plataforma.

«Es la reimaginación del tamarismo desde el corazón de sus protagonistas», asegura Netflix. Los seis episodios estarán dirigidos por Nacho Vigalondo y Claudia Costafreda (Cardo) y escritos por Nacho Vigalondo, María Bastarós, Paco Bezerra y Claudia Costafreda.

Javier Calvo ha asegurado que les gusta mirar la historia de España para crear nuevos proyectos. «Si hay una época salvaje en la que todo era posible, esa es la época del tamarismo, donde los más insospechados protagonistas acapararon horas y horas de televisión», afirma.

Por su parte, Javier Ambrossi afirma estar emocionado por compartir el proyecto con Netflix y elogian la «mente brillante y loca» de Nacho Vigalondo. «La serie tiene detrás un buque de talento como pocas veces había visto antes. Es el homenaje a una época de España que merece ser revisitada», explica.

Por último, Vigalondo, nominado a un Oscar por su cortometraje ‘7:35 de la mañana’ es el creador, guionista y director, junto a Claudia Costafreda de Superestar.

«Una de las mayores suertes con las que me he topado a lo largo de mi carrera es la complicidad creativa con Javier Ambrossi y Javier Calvo, y esta serie es el remate de esa ecuación, que talentos increíbles como los de Claudia Costafreda, Maria Bastarós y Paco Bezerra han proyectado hasta las estrellas. En Superestar hemos querido comprender, humanizar y respetar a una serie de personajes normalmente maltratados, y por el camino hemos hecho un volquete de fantasía, magia y locura que no se parece a nada que hayamos visto», ha admitido.