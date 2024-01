Portillo y Tosar protagonizan ‘La Ley del mar’: «El Mediterráneo está lleno de cadáveres y no lo podemos olvidar»

11 Ene 2024 por Redacción Irispress

Los actores Blanca Portillo y Luis Tosar han puesto de relieve la tragedia de las personas migrantes que pierden la vida en el Mediterráneo y han considerado que es «algo que no debemos olvidar». «Hay una realidad terrible: somos un país mediterráneo en cuyas aguas mueren personas cada día. Personas que buscan un futuro. Todas tienen nombres, familias, y todas cruzan ese mar buscando una oportunidad».

Así lo han destacado los intérpretes, que protagonizan la miniserie ‘La Ley del mar’, basada en la historia real del pesquero ‘Francisco y Catalina’ de Santa Pola (Alicante), convertido en noticia en 2006 al ser el primer barco europeo en rescatar a 51 inmigrantes subsaharianos a la deriva en aguas internacionales del Mediterráneo, a cien millas de Malta.

À Punt –que estrenará la producción el próximo lunes, 15 de enero, a las 22.00 horas- y RTVE han presentado este miércoles en Torrespaña la ficción, rodada en escenarios naturales entre Madrid, Alicante, Ciudad de la Luz y Santa Pola. Son tres capítulos que ofrecerá la televisión pública valenciana la próxima semana, lunes y martes, en el prime time. Posteriormente se podrá ver a la carta en la web de la cadena (www.apuntmedia.es), detalla la cadena en un comunicado.

Luis Tosar ha considerado «un placer disfrutar de la generosidad de los protagonistas reales de esta historia, que hicieron algo que debería ser normal, pero que no lo es tanto: un acto tan sencillo como es rescatar a gente en el mar».

«Todos sabíamos que contábamos una historia con cierta responsabilidad. Hay una realidad terrible: somos un país mediterráneo en cuyas aguas mueren personas cada día. Personas que buscan un futuro. Todas tienen nombres, familias, y todas cruzan ese mar buscando una oportunidad. Y eso es la esencia de ‘La ley del mar'», ha aseverado.

Por su parte, Blanca Portillo ve el proyecto desde dos perspectivas: «Trabajar en esta serie me entusiasmó: es necesario contar estas historias. Me tocó interpretar el mundo de la política: es una mujer que lucha por hacer realidad aquello que dicen que no se puede. Y ella se lo pelea. Emocionalmente me impliqué mucho porque la historia que contaba me importaba».

La actriz señala que «la ficción acerca los problemas, hace que te lleguen al corazón y dejan de ser un número y eso es lo que activa algo en el espectador y que, la próxima vez que vea una noticia sobre este tema, la vea de otra manera». «El Mediterráneo está lleno de cadáveres y es algo que no podemos olvidar», ha resaltado.

Para Alberto Ruiz Rojo, director de la serie, ha sido «un viaje precioso». «Cuando me pasaron el guion ya me emocioné, ha sido un regalazo contar una historia tan humana. Nos metimos a rodar en el barco y en el mar, sin artificio, 18 días seguidos. Ha sido una experiencia especial, con cierta magia… Conseguimos crear una familia y también la conciencia de estar contando una historia importante y emocionante», ha compartido.

«Es una responsabilidad, más cuando conoces a las personas reales. Lo importante era mostrar la realidad, que emocionase, y contar todas las miradas y todos los puntos de vista. No es una historia de buenos y malos», ha expresado Tatiana Rodríguez, guionista.

A la presentación ha asistido el director general de À Punt, Alfred Costa, quien ha subrayado que esta producción «sitúa a la televisión autonómica valenciana como creadora de grandes proyectos audiovisuales que fomentan la promoción de actores de la Comunitat Valenciana y el trabajo de nuestro sector audiovisual».