Débil inicio del 4T en España para las ventas de las grandes empresas

27 Dic 2023 por Redacción Irispress

CaixaBank Research presenta de nuevo las noticias económicas más relevantes de la semana. En concreto, tal y como ha explicado la entidad, las ventas interiores de las grandes empresas, en términos reales y ajustadas de estacionalidad y efecto calendario, cayeron un 0,2% intermensual en octubre, lo que sitúa su avance interanual en el 0,7%, tras el 1,2% del mes previo

Por sectores, el crecimiento de los bienes de consumo e inversión se vio más que compensado por el retroceso sufrido por los bienes intermedios.

Descenso generalizado de la inflación en España en noviembre

Por otro lado, según ha revelado la entidad, el INE confirma los datos publicados a principios de este mes tanto para la inflación general (3,2% interanual vs. 3,5% octubre) como para la inflación subyacente (4,5% vs. 5,2%).

La moderación de la inflación general vino dada, principalmente, por el freno en el precio de los alimentos elaborados, cuya inflación bajó 1,5 p. p., hasta el 8,6% interanual. Los bajos precios del crudo permitieron una intensificación de las caídas en el precio de los carburantes (

–5,9% interanual vs. –3,5% en octubre), que también contribuyeron a la bajada de la inflación. Por su parte, la inflación núcleo (la que excluye energía y alimentos) descendió 0,4 p. p. respecto a octubre (3,4% interanual), caída que se explica por la moderación tanto de la inflación de los bienes industriales (2,2% vs. 2,7% en octubre) como de los servicios (4,0% vs. 4,3% en octubre).

Prosigue la moderación de la actividad en el mercado inmobiliario español

CaixaBank explica a través de su página web que en octubre se realizaron 45.903 compraventas de vivienda, un 11,1% menos que el mismo mes del año anterior. Por segmentos, las compraventas de vivienda nueva en noviembre avanzaron un tímido 0,8% interanual, pero las de segunda mano retrocedieron un 13,5%. Tras este dato, las compraventas de vivienda, acumuladas de enero a octubre, retroceden un 8,7% con respecto al mismo periodo de 2022, pero aún se mantienen un 16,6% por encima del mismo periodo de 2019.

Aumento del techo de gasto para 2024 en España

Además, el Gobierno ha presentado un techo de gasto (excluidos los fondos europeos) de 189.215 millones de euros para 2024, lo que representa un aumento del 9,3% respecto a 2023, aunque hay que tener en cuenta que el techo de 2023 no incluía las medidas extraordinarias de gasto derivadas de Ucrania. Si se incluyen los fondos europeos, el techo se ampliaría hasta los 199.120 millones de euros. El Gobierno confirmó que el objetivo de déficit para 2024 es del 3,0% del PIB repartido de la siguiente manera: déficit del 2,7% para la Administración central, del 0,2% para la Seguridad Social, del 0,1% para las comunidades autónomas y equilibrio presupuestario para las Corporaciones locales. También se anunciaron los objetivos de déficit 2025-2026: 2,7% y 2,5% del PIB, respectivamente. Finalmente, en cuanto a la deuda pública, estiman que se reduzca del 108,1% del PIB en 2023 hasta el 106,3% en 2024, el 105,4% en 2025 y el 104,4% en 2026.