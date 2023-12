El actor Juanjo Ballesta defiende ante el juez que no cometió ningún robo

El actor Juan José Ballesta ha defendido ante el juez de Instrucción número 29 de Madrid que no cometió ningún robo con violencia el pasado 29 de noviembre y ha reiterado que el denunciante le agredió tras negarse a grabar un videoclip.

El actor ha acudido esta mañana acompañado de su letrada, la abogada Beatriz Uriarte, a los juzgados de Plaza de Castilla. Fue detenido en el mes de noviembre acusado de un supuesto robo con violencia a un conocido, siendo puesto en libertad a las horas sin medidas cautelares.

A su llegada a los juzgados, Ballesta ha señalado que lo único que ha pasado es que una persona se ha querido aprovechar de él y «subirse al carro». «Se inventó todo porque en ningún momento yo iba a rodar ningún videoclip ni nada. Y después se montó todo esto, cuando le dije que no iba a hacer el videoclip que él quería hacer», ha detallado.

Asegura que ya no tiene relación con el denunciante tras lo sucedido y que no va a volver a hablar con él en la vida. «Yo no tengo nada que hablar con esa persona», ha sentenciado.

Tras concluir la comparecencia, la letrada Beatriz Uriarte ha expuesto que su cliente ha ratificado durante su declaración las manifestaciones que ya realizó en sede policial y judicial cuando fue detenido.

«Lo único que pide es que se haga justicia lo antes posible. Todo esto le está afectando en sus proyectos profesionales. Porque como no puede ser de otra forma, los dos títulos que se le están colgando, que por un lado es un delito contra la agresión sexual y por otro lado un robo con violencia, no deja de ser muy grave», ha destacado al abogada.

DENUNCIADO POR AGRESIÓN SEXUAL

Ballesta se encuentra inmerso en otro proceso judicial por una supuesta agresión sexual que habría cometido el pasado 20 de julio en la localidad de Parla, donde reside.

Por esta causa, se encuentra en libertad sin medidas cautelares después de que la jueza rechazara imponerle una orden de alejamiento respecto a la supuesta víctima por supuestas «contradicciones» en su testimonio.

En el marco de este procedimiento, la jueza ha citado para enero a la psiquiatra de la víctima para dar validez a su testimonio y poder continuar así con otras diligencias. A los pocos minutos, el coche es interceptado por un vehículo policial.